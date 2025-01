Lille-Nantes, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lille-Nantes è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha chiuso in crescendo il 2024 il Lille di Bruno Genesio, momentaneamente quarto in classifica dietro a PSG, Marsiglia e Monaco. I Dogues non hanno sempre brillato in quanto a continuità ma non perdono una partita addirittura dallo scorso 17 settembre: tre mesi di imbattibilità considerando tutte le compezioni (campionato, Champions League e Coppa di Francia) che certificano il buon lavoro dell’ex tecnico del Rennes.

Nell’ultima uscita prima della sosta natalizia David e compagni si erano imposti di misura sul Rouen, squadra che milita nel National 1 (la terza serie del calcio francese, equivalente della nostra Serie C) superando il turno di coppa nazionale. Qualche giorno prima, invece, erano riusciti a strappare un punto al Velodrome contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi nello scontro diretto (1-1). Lo scarto nei confronti delle dirette concorrenti per un posto tra le prime quattro – il Lille non sembra essere attrezzato per insidiare il primato del PSG – resta minimo: la coppia formata da Marsiglia e Monaco (i monegaschi hanno giocato una gara in più) in questo momento è a +3 dagli uomini di Genesio. Il 2025 del club del nord della Francia inizia con una sfida, sulla carta non complicatissima, con il Nantes. I gialloverdi galleggiano sopra la zona rossa e dopo 15 giornate hanno un solo punto in più della terzultima: da agosto hanno ottenuto a malapena una vittoria (1-0 al Rennes), rimediando ben sette sconfitte. Pesante soprattutto quella incassata lo scorso 15 dicembre a Brest (4-1) e parzialmente riscattata nel 4-0 rifilato pochi giorni dopo in Coppa di Francia al modesto Drancy.

Come vedere Lille-Nantes in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Nantes, in programma sabato alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lille è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Il pronostico

Il Lille, forte della lunga imbattibilità, non dovrebbe avere problemi a liquidare la pratica Nantes. Ci aspettiamo un match movimentato: i gialloverdi in trasferta non tengono la porta inviolata da agosto.

Le probabili formazioni di Lille-Nantes

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Mukau, André; Zhegrova, Cabella, Fernandez-Pardo; David.

NANTES (5-3-2): Carlgren; Amian, Castelletto, Zeze, Pallois, Cozza; Augusto, Chirivella, Lepenant; Simon, Abline.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1