St. Etienne-Reims, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

St. Etienne-Reims è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Iniziare il nuovo anno con una vittoria, e magari con un colpo importante per la classifica, è realmente il sogno di ogni allenatore. E la Ligue 1, che riapre i battenti nel weekend, ha in serbo diversi match che si potrebbero anche rivelare decisivi. Sì, con l’avvento del 2025 ormai si scollina e i punti in palio cominciano ad avere un peso specifico diverso.

E una delle partite più delicate della sedicesima giornata è senza dubbio quella tra St.Etienne e Reims. I padroni di casa, sedicesimo in classifica e che quindi, al momento, andrebbero a lottare per la permanenza tramite lo spareggio, cercano una vittoria che avrebbe un profumo bellissimo, proprio come quelli che ci hanno inebriato durante queste feste. Profumo di gioia, di famiglia, profumo di dolcezza. Bene, detto questo, e lasciando stare il lato romantico della cosa, c’è da dire che il Reims ha ben altri obiettivi. La zona Europa, per la formazione ospite, che non era comunque nella testa di nessuno almeno all’inizio dell’anno, è distante solamente 4 lunghezze. Un nulla, vedendo il tempo che manca. E siccome ormai la zona rossa della classifica è bella distante, pensare a qualcosa di diverso è fattibile.

Anche perché, il momento degli uomini di casa, è particolarmente delicato: 4 sconfitte di fila hanno fatto chiudere l’anno nel peggiore dei modi come nessuno immaginava. E siccome è difficile giocare con la pressione addosso, allora è assai più probabile che gli ospiti, forti di quattro risultati utili nelle ultime cinque, possano uscire indenni. E con i punti.

Il pronostico

Vittoria ospite. Sì, magari non con tanto spettacolo ma questo poco importante. Quello che importa sono i punti, che il Reims è pronto a prendersi.

Le probabili formazioni di St. Etienne-Reims

ST.ETIENNE (5-4-1): Larsonneur; Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Petrot, Cornud; Boucchiuari, Ekwah, Mouton, Davitashavili; Stassin.

REIMS (4-2-3-1): Diouf; Buta, Agbadou, Kipre, Akieme; Atangana, Kone; Ito, Munetsi, Nakamura; Diakite.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1