Scommesse, Capodanno col botto: marea di gol per 4mila euro

Scommesse, Capodanno con una marea di gol e colpo da 4mila euro. Anche noi de IlVeggente.it abbiamo festeggiato. Ecco cosa è successo

Capodanno con il botto. Con i sogni che diventano realtà. Con dei soldi che aiutano a guardare il 2025 con il sorriso sulle labbra. Sì, anche chi segue IlVeggente.it (pronostici sempre gratuiti sul sito e qui, sul nostra canale Telegram) ha festeggiato. Il primo giorno dell’anno è stato sorridente.

Anche per questo giocatore che ha deciso di investire una cifra assolutamente, o quasi, alla portata di tutti, per iniziare il nuovo anno con la bellezza di oltre quattromila euro in tasca. Per la precisione, grazie anche ad un bonus di 586,12 euro, il fortunato – che ha giocato sul sito PlanetWin365.it – ha strappato la bellezza di 4.49,36 euro. Tantissimi soldi, pensando che ha investito solamente 33euro. Come se avesse giocato a carte con gli amici. Solamente che, questo colpo, divertendosi con familiari e parenti, non lo avrebbe proprio fatto. Ma andiamo a vedere, insomma, come è riuscito a portare a casa questa somma incredibile. Ve lo anticipiamo, non è che ci abbia perso così tanto tempo a studiare. Ha fatto quello che di solito si fa quando si vuole cercare di stare in gioco fino alla fine della partita.

Scommesse, ecco il primo colpo dell’anno

Nel giorno di Capodanno hanno giocato tutti i campionati minori inglesi. Ed è proprio al di là della Manica che, questo scommettitore, ha deciso di andare a giocare. Otto partite pronosticate tutte allo stesso modo: gol. Vale a dire entrambe le squadre a segno durante l’arco dei 90minuti. E così è successo.

Delle quote anche belle alte, come potete serenamente leggere anche voi qui sotto. Una addirittura superava due volte la posta. Ma nonostante ciò il regalo è arrivato e anche bello grande. Un 2025 col botto. Un 2025 da sogno. Auguri a lui.

Coupon Data 01/01/2025 14:56:57 Tipo Scommessa Multipla