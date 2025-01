Fiorentina-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Napoli è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel programma della prima giornata di Serie A del 2025, che si gioca sostanzialmente in contemporanea con la Supercoppa Italiana, spicca l’interessante sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Napoli, due squadre che in questo girone d’andata che volge ormai al termine hanno recitato un ruolo da protagoniste, non nascondendo le rispettive ambizioni. Quant’è lontana la scorsa – disastrosa – stagione per gli azzurri. Con Antonio Conte al timone i tifosi partenopei sono tornati a sognare e quando manca un turno al giro di boa il Napoli condividono la vetta della classifica insieme all’irrefrenabile Atalanta, a quota 41 punti.

Una squadra che, pur non esprimendo un gioco spettacolare – peggior attacco tra le prime cinque dell’attuale graduatoria – sta facendo leva su una grande difesa. Fare gol al Napoli non è affatto semplice e non sorprende che gli azzurri dopo 18 giornate possano contare sulla difesa meno battuta del torneo (18 gol).

La doppia sconfitta con la Lazio tra campionato e Coppa Italia, intanto, è stata dimenticata grazie ai tre successi di fila contro Udinese, Genoa e Venezia. L’abbiamo detto più volte: gli uomini di Conte difficilmente sbagliano questo tipo di partite. Una settimana fa hanno impiegato circa 80 minuti per scardinare la difesa di lagunari ma a dieci giri di lancette dalla fine il tecnico salentino ha pescato il jolly con Raspadori, autore del gol decisivo (1-0). Il livello di difficoltà si alzerà vertiginosamente nel match di Firenze contro una Viola convalescente ma rinfrancata dal rocambolesco pari dell’Allianz Stadium (2-2) con la Juventus. La squadra di Raffaele Palladino domenica scorsa ha evitato la terza sconfitta di fila grazie ad una rete di Sottil all’87’, riacciuffando per la seconda volta la Signora di Thiago Motta. Quarta partita senza vittorie tra campionato e coppe per i gigliati, che in ogni caso hanno chiuso il 2024 da quinti in classifica proprio a pari punti con i bianconeri (ma con una gara da recuperare).

Fiorentina-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino dovrebbe confermare quasi in toto l’11 che ha pareggiato contro la Juventus. L’unica novità in difesa dove Gosens tornerà dal 1′ al posto di Parisi (comunque tra i migliori in campo a Torino). A centrocampo Cataldi e Adli, sulla trequarti invece Gudmundsson dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con l’argentino Beltran nonostante non abbia incantato nelle ultime uscite.

Nel Napoli l’unico indisponibile è Buongiorno, che probabilmente ne avrà ancora per un’altra settimana. I due centrali difensivi, come contro il Venezia, saranno Rrahmani e Juan Jesus. Davanti il tridente offensivo sarà composto da Neres, Lukaku e Kvaratskhelia.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

La Fiorentina, complice l’assenza di un tuttocampista come Bove, sembra aver perso equilibrio. Lo certificano i numeri: da metà dicembre i viola, trascinati nei due mesi precedenti da una difesa solidissima, non hanno mai tenuto la porta inviolata. I gol non dovrebbero mancare, dunque, nel pomeriggio del “Franchi”. Peraltro in 6 delle ultime 7 gare casalinghe le partite degli uomini di Palladino hanno fatto registrare almeno tre reti complessive. Il Napoli molto probabilmente otterrà un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; David Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2