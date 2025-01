Venezia-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Venezia-Empoli è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La mini-striscia positiva del Venezia si è interrotta una settimana fa al “Maradona” contro il Napoli: una partita sulla carta proibitiva e che i lagunari hanno perso come da pronostico, ma la prestazione non è stata completamente da buttare per gli uomini di Eusebio Di Francesco, capaci di resistere e mettere la museruola all’attacco della squadra di Antonio Conte fino a 10 minuti dalla fine, quando un gol di Raspadori ha sbloccato il match regalando tre punti d’oro agli azzurri (1-0).

Il rammarico ovviamente rimane ma gli arancioneroverdi, tenuti a galla dalle parate di un sontuoso Stankovic, hanno dimostrato di aver acquisito qualche certezza in più rispetto ai mesi scorsi. Soprattutto nella propria metà campo, visto che a livello offensivo le prestazioni non hanno mai lasciato a desiderare (è evidente anche dai numeri che il Venezia, nonostante i limiti della rosa, abbia raccolto meno di quanto avrebbe meritato). Nel girone di ritorno, tuttavia, servirà una buona dose di cinismo in più per raggiungere l’obiettivo salvezza: in particolar modo sarà fondamentale vincere gli scontri diretti come quello con l’Empoli, che inaugura il 2025 della Serie A. I toscani, a differenza del Venezia – penultimo ed impantanato in zona retrocessione – per ora si tengono a debita distanza dalla zona rossa ma il loro non è un vantaggio tale da potersi permettere troppe pause. Preoccupano un po’, in questo senso, le tre sconfitte consecutive con cui hanno salutato il 2024: oltre a quella con la capolista Atalanta a Bergamo (3-2), gli uomini di Roberto D’Aversa sono capitolati anche davanti al proprio pubblico contro due potenziali dirette concorrenti come Torino (0-1) e Genoa (1-2).

Venezia-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nessun squalificato in casa Venezia ma restano in infermeria Duncan, Sagrado, Raimondo e Svoboda. Rispetto alla gara di Napoli Di Francesco tornerà a schierare dal 1′ Pohjanpalo e Andersen: alle spalle dell’attaccante finlandese agiranno Oristanio ed Ellertsson.

Più affollata l’infermeria dell’Empoli: sono indisponibili Viti, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Haas e Pellegri. D’Aversa dovrebbe comunque cambiare qualcosa: il rientrante De Sciglio è pronto a partire titolare in difesa accanto a Goglichidze ed Ismajli.

Come vedere Venezia-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Empoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli finora è andato decisamente meglio in trasferta e secondo noi ha buone possibilità di ottenere un risultato positivo nello scontro diretto con il Venezia, mettendo un punto alla striscia di sconfitte. Si profila una gara vivace e non sarebbe una sorpresa se entrambe riuscissero a trovare la via del gol almeno in una occasione.

Le probabili formazioni di Venezia-Empoli

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1