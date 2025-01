I pronostici di venerdì 3 gennaio: Supercoppa Italiana, Liga, Ligue 1, Primeira Liga

I pronostici di venerdì 3 gennaio: c’è la seconda semifinale di Supercoppa Italiana e altre partite di Liga, Ligue 1 e Primeira Liga.

In Arabia Saudita va in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, in campo Juventus e Milan, due squadre che hanno finito il 2024 in modo tutt’altro che esaltante. I bianconeri sono lontani dalla zona Scudetto, i rossoneri sono poco più indietro e dopo il pareggio con la Roma hanno esonerato Fonseca scegliendo Sergio Conceicao come sostituto.

Il nuovo allenatore proverà a dare la scossa e un successo in Supercoppa ridarebbe entusiasmo, ma le non perfette condizioni fisiche di Pulisic e Leao non inducono all’ottimismo. La Juventus, sfortunata contro la Fiorentina e comunque ancora imbattuta in campionato, dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola si recupera la partita tra Valencia e Real Madrid: la squadra allenata da Carlo Ancelotti non dovrebbe farsi sfuggire la ghiotta occasione di salire al primo posto solitario della Liga, un primato difficilmente immaginabile in così poco tempo dopo la netta sconfitta nel “Clasico” (0-4 a fine ottobre).

Promette gol l’anticipo di Ligue 1 tra Nizza e Rennes, mentre nella Primeira Liga portoghese il Porto ha un impegno sulla carta più semplice rispetto allo Sporting CP, che ha rallentato di colpo dopo l’addio di Amorim e sarà ospite del Vitoria Guimaraes.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Juventus-Milan, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Vincenti

Real Madrid (in Valencia-Real Madrid, Liga, ore 21:00)

(in Valencia-Real Madrid, ore 21:00) Porto (in Nacional-Porto, Primeira Liga, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nacional-Porto , Primeira Liga , ore 19:00

, ore 19:00 Valencia-Real Madrid , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Rizespor-Besiktas, Superlig, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Juventus-Milan , Supercoppa Italiana, ore 20:00

, Supercoppa Italiana, ore 20:00 Nizza-Rennes , Ligue 1 , ore 21:00

, , ore 21:00 Vitoria Guimaraes-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 26.69 GOLDBET ; 25.54 SNAI; 26.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Vitoria Guimaraes-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15