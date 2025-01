Tottenham-Newcastle, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Newcastle è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lunedì scorso i gol di Joelinton ed Isak, oltre ad aggravare ulteriormente la crisi del Manchester United, hanno regalato altri tre punti al Newcastle, corsaro 2-0 ad Old Trafford. Quarto successo consecutivo per i Magpies: un filotto che ha permesso ai Magpies di fare un bel balzo in classifica – ora sono a -3 dal quarto posto – ed al tecnico Eddie Howe di consolidare la panchina dopo le numerose critiche ricevute nei mesi scorsi (si era parlato addirittura di esonero).

Un Newcastle rinato, insomma, anche grazie ad alcuni accorgimenti tattici: fondamentale il ritorno tra i titolari dell’ex Milan Sandro Tonali, che sta brillando nel ruolo di regista. I bianconeri sono migliorati sensibilmente anche dal punto di vista difensivo: nelle ultime quattro giornate di Premier League, oltre alle vittorie, hanno fatto registrare 4 clean sheet, a dimostrazione di come Howe sia riuscito a sistemare qualcosa pure nella propria metà campo. Nel primo turno del 2024 i Magpies andranno a caccia di continuità a Londra contro il Tottenham, un altro importante scontro diretto per l’Europa.

Gli Spurs, a differenza loro, non stanno vivendo un momento positivo: domenica scorsa hanno deluso nuovamente non andando al di là di un pareggio con il Wolverhampton (2-2), risultato che non ha consentito a Son e compagni di mettersi alle spalle le due sconfitte con Liverpool (3-6) e Nottingham Forest (1-0). Nonostante i 41 gol segnati – secondo miglior attacco del campionato dopo il Liverpool – il Tottenham continua a fare fatica in fase di non possesso palla ed è raro che la loro porta rimanga inviolata. La classifica, del resto parla chiaro, con i londinesi che iniziano il girone di ritorno da undicesimi in classifica.

Il pronostico

Le ultime sfide tra queste due squadre, compresa quella d’andata (terminata 2-1 per il Newcastle) non hanno deluso dal punto di vista dello spettacolo: probabile che anche stavolta i gol complessivi siano almeno tre.

Le probabili formazioni di Tottenham-Newcastle

TOTTENHAM (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Dalot; Diallo, Hojlund, Garnacho.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2