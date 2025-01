Aston Villa-Leicester, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Leicester è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il dicembre dell’Aston Villa di Unai Emery è stato un saliscendi di emozioni: quattro vittorie tra campionato e Champions League ma anche tre sconfitte (tutte rimediate fuori casa) ed un pareggio pirotecnico con il Brighton. Non riescono a trovare continuità, dunque, i Villans: lunedì scorso il rocambolesco 2-2 con i Seagulls non ha consentito alla squadra guidata dal tecnico basco di riscattarsi dopo il netto 3-0 rimediato nel Boxing Day a Newcastle ma soprattutto di recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti per l’Europa.

L’Aston Villa al momento è nono, davanti a squadre sulla carta più attrezzate come United e Spurs ma anche dietro ai vari Nottingham Forest e Bournemouth, che stanno facendo indubbiamente meglio. La fortuna di Emery è che la classifica rimane molto corta, in particolar modo in quella specifica zona, e – come ha dimostrato nelle ultime giornate il Newcastle – basterebbe un filotto di vittorie per riavvicinarsi al quarto posto. L’occasione per tornare a vincere è il match casalingo con il Leicester, ripiombato fragorosamente in zona retrocessione (è penultimo). L’effetto van Nistelrooy sembra essere già svanito: le Foxes vengono da quattro sconfitte di fila e domenica è arrivato un altro k.o. contro il redivivo Manchester City (0-2), che ha espugnato 2-0 il King Power Stadium. La mentalità offensiva portata dall’ex centravanti del Manchester United non basta per risalire la china: il Leicester ha segnato un solo gol nelle ultime 4 ma in compenso ne ha subiti ben 12 complessivi (peggior difesa della Premier League insieme al Wolverhampton).

Come vedere Aston Villa-Leicester in diretta tv e streaming

La sfida tra Aston Villa e Leicester, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

La vittoria dell'Aston Villa è quotata a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno "Over 2.5" è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Il pronostico

L’Aston Villa davanti al proprio pubblico di solito ha una marcia in più: contro un Leicester in difficoltà ed alle prese con una difesa colabrodo non dovrebbe mancare l’appuntamento coi tre punti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Leicester

ASTON VILLA (3-4-3): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Jeong, Jordan, Vertessen.

LEICESTER (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Dōan, Dinkçi, Grifo; Adamu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1