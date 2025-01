Bournemouth-Everton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Bournemouth-Everton è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il girone d’andata del Bournemouth di Andoni Iraola è stato un autentico capolavoro. Non ci sono altri modi per definire il percorso delle Cherries, arrivate al giro di boa con la bellezza di 30 punti e da settimi in classifica, in piena zona Europa. Numeri esagerati per un club di fascia medio-bassa che si era posto come principale obiettivo quello di raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. La domanda adesso è la seguente: i rossoneri sapranno confermarsi anche nel girone di ritorno?

È tutto da vedere, visto che non sarà semplice mantenere questi ritmi. Nelle ultime due giornate, in ogni caso, c’è stato un rallentamento, se così possiamo chiamarlo. Il Bournemouth, infatti, non è andato al di là di due pareggi, il primo con il Crystal Palace (0-0) ed il secondo con il Fulham (2-2).

Ma ovviamente niente drammi: e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che le Cherries non perdono da fine novembre e da allora hanno inanellato ben sette risultati utili (4 vittorie e tre pareggi). Iraola e i suoi uomini potranno dunque affrontare la seconda parte del torneo senza alcuna pressione sulle spalle e con la spensieratezza di chi sa che ha già realizzato grandi cose. Per l’Everton, prossimo avversario dei rossoneri, la salvezza è invece tutta da conquistare: i Toffees galleggiano pericolosamente sulla zona rossa – l’Ipswich terzultimo ha solo 2 punti in meno – e non hanno più vinto dallo scorso 4 dicembre. Dalla vittoria nello scontro diretto con i Wolves la squadra di Sean Dyche ha portato a casa tre pareggi e nell’ultimo turno si è arreso 2-0 al Nottingham Forest rimanendo per la settima volta nelle ultime nove giornate a secco di gol.

Come vedere Bournemouth-Everton in diretta tv e streaming

La sfida tra Bournemouth ed Everton, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sensazione è che il Bournemouth possa tornare a vincere dopo due pareggi, approfittando di un Everton che sta facendo tanta fatica a livello offensivo. Per questo motivo ipotizziamo che, a differenza della gara d’andata (terminata 2-3 per le Cherries), il numero dei gol complessivi alla fine sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Everton

BOURNEMOUTH (3-4-3): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Jeong, Jordan, Vertessen.

EVERTON (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Dōan, Dinkçi, Grifo; Adamu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0