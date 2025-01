Crystal Palace-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Crystal Palace-Chelsea è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due sconfitte di fila hanno allontanato il Chelsea dalla zona che conta dalla classifica. E il Liverpool di Slot, adesso, è distante dieci punti. Nel momento caldissimo della stagione, quando serviva correre per staccare gli altri, i Blues si sono sciolti dimostrando ancora di non essere pronti, almeno quest’anno, di lottare con quelle che stanno davanti. Serve tempo per avviare un progetto vincente ma senza dubbio a differenza di quanto successo gli anni scorsi, i londinesi sono sulla buona strada.

Certo, adesso c’è da non perdere tutto quello che di buono era stato fatto fino al momento. E serve quindi una vittoria nella prima uscita dell’anno sul campo del Crystal Palace. Una squadra, quella di casa, che lotta per non retrocedere e che nell’ultimo turno ha vinto contro il fanalino di coda, Southampton, dimostrando di essere viva. Ovvio che non affermarsi contro chi occupa l’ultima posizione e chi ha dimostrato di non avere quasi nessuna possibilità di salvarsi sarebbe stato deleterio per l’ambiente, ma fortunatamente questo non è successo. Basterà per avere la meglio o cercare di fare punti contro il Chelsea? Crediamo non basti questa vittoria per cambiare tutto e per stravolgere anche mentalmente quello che sembra un risultato scritto sin da adesso. Insomma, il Chelsea di Maresca tornerà siamo certi alla vittoria.

Come vedere Crystal Palace-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Chelsea è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo due sconfitte di fila il Chelsea tornerà alla vittoria sul campo del Crystal Palace. Match da almeno una rete per squadra. Ma basta il 2 per trovare una bella quota che, secondo il nostro avviso, è assicurata.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Richards; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Disasi, Adarabayo, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Joao Felix; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3