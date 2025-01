Manchester City-West Ham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester City-West Ham è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione vissuta dal Manchester City fino al momento andrebbe studiata. E sicuramente, Guardiola, tecnico dei Citizens che ha vinto tutto durante la sua carriera, saprà tirare fuori anche del buono da quello che è successo alla fine del 2024. Sconfitte incredibili, pareggi clamorosi, e vittorie buttate al vento per un blackout di pochi minuti. Insomma, tutto quello che mai prima d’ora era capitato all’allenatore catalano.

Che, però, nell’ultima gara del 2024 ha chiuso con il sorriso, andando a vincere contro il Leicester una partita che, sulla carta, e visto il momento che si stava attraversando, avrebbe potuto regalare molte, moltissime insidie. Così non è stato anche se dire che il City è guarito è dire una bugia. Sta andando in terapia, questo sì, lo possiamo tranquillamente affermare, e come si esce fuori da questo tunnel? Solamente in un modo, vincendo. E contro il West Ham (ma doveva succedere così anche con tutte le altre squadre, dobbiamo dirlo) la vittoria non dovrebbe mancare. Non solo per quello che è stato il colpo di coda dei campioni in carica, ancora per poco, del massimo campionato inglese, ma anche per la legnata che gli ospiti hanno preso in casa contro il Liverpool. Cinque a zero, a controprova del fatto che per cercare di raggiungere quelle che stanno davanti, o almeno starci vicino, serve moltissimo tempo. E in questo momento, il West Ham, non è in grado in nessun modo di tenere il passo.

Come vedere Manchester City-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-West Ham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Bisogna onestamente dare fiducia al Manchester City, in un match che potrebbe vedere solamente la formazione di casa andare a segno. Sfida che, comunque, almeno tre reti complessive le potrebbe regalare.

Le probabili formazioni di Manchester City-West Ham

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, De Bruyne, Silva, Savinho; Haaland.

WEST HAM (5-4-1): Areola; Coufal, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Paqueta, Alvarez, Soler, Kudus; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0