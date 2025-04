Pronostico Hull City-Coventry: il dato sui cartellini non passa inosservato

Hull City-Coventry è un match della quarantaduesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Obiettivi diversi ma identica necessità di portare a casa punti pesanti in un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Quando mancano solo cinque giornate al termine della regular season di Championship, il campionato cadetto inglese, il Coventry di Frank Lampard cercherà di assicurarsi un pass per i playoff mentre l’Hull City è impelagato nella lotta per non retrocedere e va a caccia di un successo che gli consentirebbe di allontanarsi dalla zona rossa.

La squadra guidata dall’ex centrocampista e tecnico del Chelsea è sesta a quota 62 punti: rientrare tra le prime sei però non sarà semplice, dal momento che la corsa al sesto posto sembra diventare sempre più serrata. Difatti, alle calcagna degli Sky Blues, attualmente ci sono tre club (West Brom, Middlesbrough e Milwall), con una gara in più – hanno tutte giocato nel fine settimana – ma distanti solamente due punti.

Hull ultimo per rendimento casalingo

Ciò è accaduto perché il Coventry da marzo in poi ha un po’ balbettato: sono tre le sconfitte incassate negli ultimi 5 turni, anche se due di queste sono arrivate contro due club in lotta per la promozione diretta come Sheffield United e Burnley. Gli uomini di Lampard hanno svoltato una settimana fa, piegando 1-0 il Portsmouth all’ultimo respiro grazie ad una rete di Paterson nel recupero: in caso di successo con l’Hull, il Coventry scavalcherebbe il Bristol City al quinto posto, portandosi a +5 sulle inseguitrici.

I Tigers invece nell’ultima giornata hanno perso di misura a Watford (1-0), una sconfitta che ha contribuito a disperdere l’euforia per il successo in trasferta ottenuto con lo Sheffield Wednesday. La squadra guidata dalla spagnolo Ruben Selles, a +2 sulla terzultima, per mantenere la categoria dovrà migliorare il rendimento casalingo: nessuno ha collezionato meno punti dell’Hull City (19) nel match giocati tra le mura amiche, neppure il fanalino di coda Plymouth.

Come vedere Hull City-Coventry in diretta tv e streaming

Hull City-Coventry, valida la quarantaduesima giornata di Championship ed in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per il Coventry questa rappresenta un’occasione per consolidare il posto nei playoff ed è improbabile che non la sfrutti, considerando pure le difficoltà dell’Hull davanti ai propri tifosi. Ci aspettiamo in ogni caso grande equilibrio: occhio al numero dei cartellini tra gli ospiti, con l’arbitro Kitchen che spesso distribuisce gialli in abbondanza alle squadre che giocano in trasferta.

Le probabili formazioni di Hull City-Coventry

HULL CITY (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Jones, Hughes, McLoughlin; Slater, Alzate; Gelhardt, Crooks, Lincoln; Galvao.

COVENTRY (4-2-3-1): Collins; van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva; Sheaf, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Ephron; Wright.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2