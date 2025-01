I pronostici di giovedì 2 gennaio: Supercoppa Italiana e Scottish Premier

I pronostici di giovedì 2 gennaio: al via la Supercoppa Italiana con Inter-Atalanta, si gioca anche in Scottish Premier col big match Rangers-Celtic.

Prende il via questa sera la nuova edizione della Supercoppa Italiana, la seconda con il nuovo format a quattro squadre e disputato in campo neutro, in Arabia Saudita. A sfidarsi nella prima semifinale (in caso di pareggio nei 90′ regolamentari si va direttamente ai calci di rigore) saranno l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gasperini, alla prima storica partecipazione in questa competizione.

L’Inter è in gran salute e lo ha confermato vincendo senza problemi sul campo del Cagliari, l’Atalanta è apparsa un po’ in affanno all’Olimpico contro la Lazio ma ha dimostrato carattere e ha comunque pareggiato una partita difficile. I precedenti recenti tra le due squadre vedono la squadra di Simone Inzaghi come favorita in una partita da gol.

I pronostici sulle altre partite

In Scozia si gioca l’Old Firm, il derby tra Rangers e Celtic. In questa stagione il Celtic ha fatto il vuoto in classifica e arriva alla sfida con un vantaggio di addirittura 14 punti. Anche in Champions League la squadra allenata da Brendan Rodgers sta ottenendo buoni risultati e parte favorita, sebbene i Rangers senza nulla da perdere proveranno a mettere in campo l’orgoglio e potrebbero riuscire a segnare almeno un gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inter-Atalanta, Serie A, ore 20:00

Vincenti

Maccabi Haifa (in Maccabi Haifa-Maccabi Bnei Raina, Israele, ore 19:00)

(in Maccabi Haifa-Maccabi Bnei Raina, ore 19:00) Celtic o pareggio (in Rangers-Celtic, Scottish Premier, ore 16:00)

(in Rangers-Celtic, Scottish Premier, ore 16:00) Aberdeen (in Aberdeen-Ross County, Scottish Premier, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Maccabi Haifa-Maccabi Bnei Raina , Israele , ore 19:00

, ore 19:00 Rangers-Celtic , Scottish Premier , ore 16:00

, , ore 16:00 Inter-Atalanta, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Dundee FC-Dundee United , Scottish Premier, ore 18:30

, Scottish Premier, ore 18:30 Rangers-Celtic , Scottish Premier , ore 16:00

, , ore 16:00 Inter-Atalanta, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.34 GOLDBET ; 10.54 SNAI; 10.34LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Rangers-Celtic, Scottish Premier, ore 16:00