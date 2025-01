Sinner da enciclopedia: l’annuncio ufficiale sciocca i tifosi

Sinner, che smacco: non ce n’è proprio per nessuno.

Chi all’Atp 250 di Brisbane, chi alla United Cup, alcuni degli azzurri più amati sono già scesi in campo a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo. Non Jannik Sinner, però, che darà il via a questa nuova stagione direttamente sul cemento azzurro dell’arena di Melbourne. Lì dove, 365 giorni fa, ha alzato la prima coppa più importante della sua vita, dopo aver vinto gli Australian Open.

Dopo la fuga nella neve, doverosa per poter festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia, il numero 1 del mondo ha fatto ritorno a Montecarlo, per gli ultimi “test” pre-partenza. E si trovava proprio lì quando ha ricevuto la notizia di un altro, l’ennesimo, successo in questa carriera già pregna di soddisfazioni. Non è da tutti, in effetti, battere degli altri numero 1. E no, non ci riferiamo a chi è stato in vetta al ranking Atp, come ad esempio Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, ma a chi eccelle in settori diversi da quello tennistico.

Già, perché Sinner ha scoperto, nelle scorse ore, di essere il numero 1 tra tutti i numeri 1 del mondo. Come? Semplice. Ha sbaragliato la concorrenza virtualmente, per così dire, nella misura in cui il suo nome è quello che è stato cercato più volte su uno dei portali più autorevoli del world wide web, vale a dire quello della nota enciclopedia Treccani.

Sinner numero 1 tra i numeri 1

Un milione di pagine circa di questo portale vengono cliccate ogni giorno e, pensate un po’, nessuno ha fatto più click del nostro Sinner. Men che meno due pezzi grossi della politica mondiale.

Sì, avete capito bene: per quanto difficile, Jannik è riuscito a battere, in questa sfida virtuale, nientepopodimeno che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. Segno che, proprio come pensavamo, il campione altoatesino continua ad essere una delle personalità più intriganti e affascinanti del nuovo millennio. Un personaggio di quelli destinati, senza ombra di dubbio, a passare alla storia, tanto per il suo talento quanto per la sua gentilezza ed umiltà.

Sinner ha fatto cose da pazzi anche sui media tradizionali, come si evince dal fatto che abbia collezionato, nel 2024, oltre 36mila menzioni e toccato quota, sui social network, 170mila citazioni. Ha superato, per intenderci, eventi clou quali il G7 a Fasano e la tappa milanese di Taylor Swift. Si fermerà mai, il numero 1 del tennis mondiale? Noi, in tutta onestà, speriamo proprio di no…