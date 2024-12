League One: i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

League One, trasferta complicata per la capolista Birmingham: i Blues fanno visita allo Stockport e devono fare attenzione ad un possibile sorpasso.

In cima alla classifica della League One, l’equivalente inglese della nostra Serie C, c’è il Birmingham, che punta al ritorno immediato in Championship dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. Nell’ultimo turno di campionato i Blues si sono dovuti accontentare di un pareggio contro il Blackpool, uno 0-0 che ha messo fine ad una lunga serie di vittorie che durava da fine novembre.

Gli uomini guidati dal tecnico gallese Chris Davies – con due gare da recuperare – restano in ogni caso davanti a tutti, anche se il vantaggio nei confronti delle inseguitrici è minimo: il Wrexham ha un punto in meno, il Wycombe due. E nella prima giornata del 2025 il Birmingham dovrà vedersela con l’insidioso Stockport, che è attualmente quinto in graduatoria e punta ad un posto nei playoff. Insomma, non una gara semplice per la capolista, che stavolta potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata. Tenterà di approfittare di un eventuale passo falso il Wycombe, desideroso pure di riscattare l’inaspettata sconfitta in casa del Charlton: la formazione bluceleste non perdeva in campionato dallo scorso agosto. Contro l’incostante Exeter, distante dalla zona rosa ma anche dai playoff, la vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi. Otterranno con ogni probabilità un risultato positivo Lincoln City e Stevenage: gli Imps, impegnati con il Rotherham, hanno voglia di voltare pagina dopo i due k.o. (entrambi fuori casa) contro Shrewsbury e Bolton; il Boro invece non dovrebbe restare a mani vuote nella sfida contro un Northampton in crisi (un punto nelle ultime 4 giornate).

Le previsioni sulle altre partite

Previsti almeno tre gol complessivi in Burton Albion-Peterborough United: gli ospiti, nonostante siano solo diciottesimi in classifica, vantano il secondo miglior attacco del torneo (39 gol). Il problema dei Posh, tuttavia, è una fase difensiva che lascia a desiderare: nessuno ha subito più reti (43).

Non sta facendo bene in fase di non possesso palla neppure il Wrexham secondo in classifica: i Red Dragons – il cui proprietario è il noto attore canadese Ryan Reynolds – hanno sempre subito gol nelle ultime quattro giornate e difficilmente faranno registrare un clean sheet in casa del Barnsley. Match che si preannuncia movimentato, infine, anche quello tra Cambridge e Reading: entrambe andranno verosimilmente a segno.

League One: possibili vincenti

Blackpool (in Blackpool-Shrewsbury)

Lincoln City o pareggio (in Lincoln City-Rotherham)

Stevenage o pareggio (in Northampton-Stevenage)

Wycombe (in Wycombe-Exeter)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Burton Albion-Peterborough United

Wycombe-Exeter

Mansfield Town-Bolton

League One: le partite da almeno un gol per squadra

Barnsley-Wrexham

Cambridge-Reading

Stockport-Birmingham

Comparazione quote

La vittoria del Blackpool è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Burton-Peterborough United è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

