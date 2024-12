Inter-Atalanta, Supercoppa Italiana: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Inter-Atalanta è la semifinale della Supercoppa Italiana e si gioca giovedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

L’Inter di Simone Inzaghi cerca la quarta affermazione consecutiva nella Supercoppa Italiana. Il tecnico dei nerazzurri è evidentemente un maestro in questo trofeo e si è avvicinato al match forte di una gara vinta, senza particolari patemi, sul campo del Cagliari. Ha pareggiato, invece, la Dea di Gasperini: nei minuti finali Brescianini ha acciuffato il pari all’Olimpico contro la Lazio portando a dodici la striscia di risultati utili di fila in campionato. Un segnale quello mandato dei nerazzurri bergamaschi che non si possono più nascondere: c’è l’obiettivo scudetto.

Gli ultimi sei confronti tra le due formazioni non hanno avuto storia: l’Inter ha sempre vinto. A conferma del fatto che l’esperienza della truppa campione d’Italia può fare la differenza. L’Atalanta in estate ha cambiato molto e si presenta al match senza Scamacca e soprattutto con un Retegui non in forma. Che dovrebbe rimanere fuori dall’undici titolare. I problemi di Inzaghi, invece, sono dietro: non ci saranno né Pavard né Acerbi, rimasti a Milano per proseguire le cure e tornare a disposizione del primo impegno in campionato. Evidente, però, che l’Inter ha i ricambi pronti, con un Bisseck in continua crescita e con un De Vrij tornato bene nella trasferta di Cagliari.

Il feeling particolare di Inzaghi con questo trofeo, infine, potrebbe anche fare la differenza. Il tecnico è uno che sa preparare benissimo questo tipo di partite – anche la finale di Champions League contro il Manchester City era stata apparecchiata alla grande – e anche il ritrovato gol di Lautaro, è un altro fattore da tenere in considerazione.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Inter-Atalanta è in programma giovedì alle 20:00. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Inter-Atalanta anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Inter favorita, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Sia i nerazzurri di Milano che quelli di Bergamo dovrebbero riuscire a trovare la via della rete nel corso dei 90′. E il match non dovrebbe andare oltre i regolamentari.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimaro; Thuram, Lautaro.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1