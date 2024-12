League Two: i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

League Two, occhi puntati sullo scontro diretto tra Notts County e Walsall: gli ospiti possono contare su un vantaggio di 12 punti sulla seconda.

In League Two c’è una squadra che ha ormai preso il largo. E che, a suon di gol, sta dimostrando di non avere rivali nella lotta per la promozione diretta: si tratta del Walsall, primo in classifica con un vantaggio di ben 12 punti sulle seconde. I Saddlers non perdono da tre mesi esatti e nella prima giornata del nuovo anno fanno visita ad una diretta concorrente, il Notts County, provando ad allungare la striscia vincente (con il 2-0 rifilato lo scorso fine settimana al Newport sono diventate sei le vittorie consecutive).

Sono in salute anche i bianconeri e lo dimostrano i tre successi di fila contro Bradford, MK Dons e Cheltenham in cui gli uomini di Stuart Maynard hanno realizzato 10 gol complessivi. Si preannuncia dunque una gara spettacolare in quel di Nottingham contro la capolista: entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via del gol almeno in un’occasione. A quota 37 punti, insieme al Notts County, ci sono pure Doncaster, Port Vale e Grimsby, che tenteranno di approfittare di un eventuale passo falso delle Magpies nello scontro diretto. Il Doncaster ultimamente non sta brillando (non vince da due partite) ma cercherà di sfruttare il fattore campo contro il Fleetwood, squadra che al momento galleggia a metà classifica. Trasferta insidiosa invece per il Grimsby, impegnato contro l’Accrington Stanley: i Mariners però ci arrivano sull’onda delle due vittorie di fila con Harrogate e Port Vale, entrambe ottenute davanti al proprio pubblico, mentre i padroni di casa sono a secco di successi da inizio novembre. I gol non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Del gruppo di testa fa parte anche il Crewe Alexandra: i Railwaymen attualmente sono sesti ma nelle ultime settimane sembrano aver tirato il freno a mano: due pareggi e una sconfitta.

Dovrebbero riuscire a voltare definitivamente pagina contro il Carlisle penultimo in classifica, che comunque ha appena interrotto il digiuno di vittorie battendo 2-1 l’Accrington. Match tutt’altro che scontato ma che difficilmente riserverà sorprese, vista la differenza di valori tra le due squadre. Ha buone possibilità di evitare la sconfitta anche il Salford: da dicembre in poi l’Harrogate, avversario degli Ammies in questo turno di campionato, ha collezionato a malapena un punto, frutto del pareggio esterno con il Fleetwood. Ipotizziamo almeno una rete per parte, infine, in Chesterfield-MK Dons, due formazioni che non rinunciano ad attaccare.

League Two: possibili vincenti

Crewe Alexandra (in Crewe Alexandra-Carlisle)

Doncaster (in Doncaster-Fleetwood)

Salford o pareggio (in Harrogate Town-Salford)

Walsall o pareggio (in Notts County-Walsall)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Accrington Stanley-Grimsby

Notts County-Walsall

League Two: le partite da almeno un gol per squadra

Accrington Stanley-Grimsby

Chesterfield-MK Dons

Notts County-Walsall

Comparazione quote

La vittoria del Crewe Alexandra è quotata a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Accrington Stanley-Grimsby è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

