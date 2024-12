Sinner fatto fuori: Anna Kalinskaya choc. La tennista russa che ha iniziato la nuova stagione con una vittoria non nomina mai Jannik Della storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si è detto di tutto nel corso di questi ultimi mesi dell’anno. I due, innamorati persi in estate, che si seguivano in tutte le loro avventure, sia in campo che fuori, hanno trascorso lontani l’ultima parte del 2024. Una crisi c’è stata, senza dubbio, anche se forse c’è stato pure un riavvicinamento. O forse no. Perché la Kalinskaya, che ha iniziato la nuova stagione nel doppio di Brisbane, in Australia, con una vittoria, non ha mai nominato Jannik nel corso dei ringraziamenti finali. E questo passaggio non è sicuramente passato inosservato. La tennista, che occupa la posizione numero 14 nel ranking mondiale, ha detto queste parole. Sinner fatto fuori: le parole della Kalinskaya “La prestagione l’ho vissuta con il mio team a Miami dove ho trascorso molto tempo sul campo – ha spiegato lei stessa –. Sono stata anche con la mia famiglia e gli amici, ho trascorso bei momenti. La normale routine“. Anche in una recente intervista ad Harper’s Bazaar, Anna aveva evitato di toccare l’argomento Sinner.

“Voglio continuare a lavorare – ha continuato la russa, cercando di fare un punto per il 2025 – e fare tutto il possibile e sono molto entusiasta di poter migliorare, giocare più match possibili e sono felice di dove sono adesso. Sono molto contenta di essere tornata, ho fatto un duro lavoro durante la stagione e ora voglio guardare avanti e giocare per vedere quanto posso migliorare. E con l’esperienza che ho fatto nel 2024 sono curiosa di vedere quanto posso migliorare”. Insomma, l’argomento Sinner non è mai stato toccato. E questo, evidentemente, è un altro segnale di un momento di crisi che non accenna a passare. E chissà, arrivati a questo punto, se mai rivedremo insieme i due tennisti. Di certo, erano (sono?), una bella coppia: giovane, affiatata, senza nessun problema. Peccato, perché sappiamo benissimo che avere una stabilità amorosa, per un’atleta, è una parte fondamentale per riuscire a rimanere a certi livelli.