Hull City-Middlesbrough, Championship: streaming, formazioni, pronostico

Hull City-Middlesbrough è una partita della venticinquesima giornata di Championship e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Inghilterra non ci si ferma mai, per la gioia di quelle persone che non sanno come passare il giorno di festa e vogliono smaltire, magari la serata del 31, con un po’ di tranquillità sognando il colpo grosso con una schedina. Che, diciamolo chiaramente, non sarebbe proprio male.

E oltre la Premier – in campo scende l’Arsenal di Arteta – ci sono tutte le partite della Championship, campionato lunghissimo arrivato alla giornata numero 25. Il Middlesbrough è una di quelle squadre che sono lì, nelle zone che contano della graduatoria: in piena zona playoff con la possibilità, anche, di rimanerci dentro alla fine della stagione e regalarsi un finale da sogno. Il primo dell’anno renderà visita all’Hull City, una squadra che invece lotta in questo momento per salvarsi. Direte voi, e allora c’è partita? Beh, diciamo che nel secondo campionato inglese è difficile pensare che non ci sia partita.

Analizzando i numeri delle due squadre, quello che balza immediatamente all’occhio, è il numero importanti di gol che il Middlesbrough ha preso durante questa prima parte di stagione, molto di più delle altre che sono nella zona che conta: ben 31 le reti subite, una in meno dell’Hull che magari si potrebbe salvare riuscendo appunto a mantenere la porta inviolata per molte partite. Due dati in netta contrapposizione tra di loro che ci dicono una cosa.