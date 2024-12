Championship: i pronostici sulle partite di mercoledì 1 gennaio

Championship, la nuova capolista Leeds cercherà di allungare la striscia vincente contro il Blackburn: i Whites hanno il miglior rendimento casalingo interno.

Nell’ultima giornata è avvenuto il cambio di guardia in vetta alla classifica: il Leeds ha approfittato di un nuovo passo falso dello Sheffield United e, grazie al terzo successo di fila, ora guarda tutti dall’alto verso il basso, a +2 sulle Blades di Chris Wilder. I Whites in questo momento sembrano averne di più rispetto alle loro dirette concorrenti per la promozione diretta in Premier League: nel mese di dicembre hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio, tenendo la porta inviolata in ben quattro occasioni.

La striscia vincente del Leeds dovrebbe proseguire anche nel 2025: gli uomini di Daniel Farke, che vantano il miglio record casalingo (31 punti in 12 gare) partono favoriti anche contro il Blackburn. I Rovers, in piena zona playoff, si sono un po’ rilassati dopo le 6 vittorie di fila a cavallo tra novembre e dicembre – solo un punto nelle ultime tre partite – ma restano, di fatto, l’ultima squadra ad aver battuto i Whites, capitolati 1-0 un mese fa. Il Leeds molto probabilmente riuscirà a vendicare quella sconfitta: occhio, però, alla voglia di riscatto del Blackburn in una gara in cui potrebbero andare a segno entrambe. Tre punti sulla carta alla portata anche per il Burnley terzo in classifica: i Clarets, dopo aver battuto a domicilio lo Sheffield United, domenica non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche in casa del Middlesbrough ma dovrebbero tornare a vincere contro lo Stoke City, che in ogni caso ha appena risollevato la testa grazie al successo con il Sunderland (1-0).

Le previsioni sulle altre partite

Proprio in quel di Sunderland sarà di scena lo Sheffield United, chiamato ad evitare il sorpasso del Burnley. I biancorossi, che hanno conquistato solo un punto nelle ultime due partite, rischiano qualcosa anche contro i Black Cats, ancora imbattuti davanti al proprio pubblico.

Sulle ali dell’entusiasmo per le due vittorie di fila contro Luton Town e Portsmouth, il Bristol City non dovrebbe sbagliare neppure in casa dell’ultima in classifica, il Plymouth di Waine Rooney (a un passo dall’esonero): difficilmente i gol mancheranno nella sfida con i biancoverdi. Previsto grande equilibrio invece in West Bromwich-Preston: i padroni di casa sono davanti in classifica ma non possono permettersi di sottovalutare gli ospiti, che nelle ultime nove giornate hanno incassato solo una sconfitta. Cardiff-Coventry e Hull City-Middlesbrough si preannunciano movimentate e prevediamo almeno un gol per parte anche in Queens Park Rangers-Watford e Luton Town-Norwich.

Championship: possibili vincenti

Bristol City (in Plymouth-Bristol City, ore 13:30)

Burnley (in Burnley-Stoke City, ore 16:00)

Leeds (in Leeds-Blackburn, ore 16:00)

Preston o pareggio (in West Bromwich-Preston, ore 16:00)

Sunderland o pareggio (in Sunderland-Sheffield United, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Plymouth-Bristol City, ore 13:30

Cardiff-Coventry, ore 16:00

Hull City-Middlesbrough, ore 18:30

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Queens Park Rangers-Watford, ore 13:30

Cardiff-Coventry, ore 16:00

Luton Town-Norwich, ore 16:00

Comparazione quote

La vittoria del Bristol City è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cardiff-Coventry è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

