Brentford-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Brentford-Arsenal è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In una delle giornate più spezzettate del calendario e a cavallo tra il vecchio e nuovo anno è l’Arsenal di Mikel Arteta a scendere in campo per ultimo nel derby londinese con il Brentford. Nello scorso fine settimana i Gunners sono stati scavalcati dal sorprendente Nottingham Forest al secondo posto ma soprattutto sono scivolati a -9 dal Liverpool capolista (nel momento in cui scriviamo deve ancora giocare il Chelsea, che in caso di vittoria contro l’Ipswich Town sorpasserebbe i cugini).

Se la squadra allenata dal tecnico basco vuole tenere vive le speranze di vincere il titolo, con un intero girone di ritorno da giocare, deve provare a ridurre al minimo il margine di errore.

Il grave infortunio occorso all’attaccante Saka – dovrà restare fermo per circa due mesi – non sembra tuttavia aver inciso sul morale dei suoi compagni: l’Arsenal nel Boxing Day di Santo Stefano è riuscito a liquidare la pratica Ipswich Town (1-0) grazie ad una rete del tedesco Havertz, facendo registrare il quarto clean sheet di fila all’Emirates Stadium in campionato. Secondo successo consecutivo dopo la cinquina rifilata qualche giorno prima al Crystal Palace (1-5) in un altro derby: i Gunners ora sono chiamati a ripetersi, sempre in una stracittadina, contro la squadra che, insieme al Liverpool, ha collezionato più punti tra le mura amiche. Il rallentamento del Brentford nell’ultimo periodo però è sotto gli occhi di tutti: gli uomini di Thomas Frank da dicembre in poi hanno vinto solo una partita (4-2 contro il Newcastle) e due settimane fa hanno pure incassato la prima sconfitta casalinga (0-2), arrendendosi al Nottingham Forest.

Come vedere Brentford-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Arsenal è in programma mercoledì alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Arsenal potrebbe approfittare del momento non particolarmente entusiasmante del Brentford, che ad ogni modo davanti al proprio pubblico è più efficace rispetto a quando gioca in trasferta. Improbabile, dunque, che i Gunners riescano a tenere la porta inviolata, come del resto è avvenuto nelle ultime 7 gare di Premier League giocate lontano dall’Emirates Stadium.

Le probabili formazioni di Brentford-Arsenal

BRENTFORD (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Dalot; Diallo, Hojlund, Garnacho.

ARSENAL (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2