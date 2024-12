Buona Vigilia di Capodanno, le immagini top per gli auguri su WhatsApp

Vigilia di Capodanno, scegli tu: gli auguri si fanno tramite immagini.

I brindisi, le risate, il panettone artigianale. E ancora, una bottiglia da stappare, il tradizionale conto alla rovescia, le candele sul tavolo a scaldare l’atmosfera. Non v’è dubbio sul fatto che la notte di San Silvestro sia magica in tutto e per tutto e che porti con sé un’atmosfera che non esiteremmo a definire indescrivibile.

Fa una certa impressione, oltretutto, che allo scoccare della mezzanotte si dica addio per sempre all’anno appena trascorso e si accolga, contestualmente, quello nuovo. Che non sappiamo mai, per forza di cose, cosa ci riserverà e come si evolverà di mese in mese. Una cosa, però, è certa. La vigilia di Capodanno porta sempre con sé un carico di energia positiva e di good vibes, perché è il momento in cui tutte le speranze che riponiamo nell’anno nuovo sono ancora vive ed intatte.

Molto probabilmente, durante la giornata del 31 dicembre, vorrai portarti avanti e mandare gli auguri di buona Vigilia di Capodanno su WhatsApp agli amici e ai parenti con i quali trascorrerai questa magica notte. Abbiamo pensato, dunque, che potessi avere bisogno di una selezione di immagini da abbinare ai messaggi che deciderai di mandare a tutti loro. Non ti resta che sceglierne una, scaricarla sul tuo smartphone e inoltrarla, all’occorrenza, tramite chat: semplicissimo, no?

Avanti tutta: benvenuto 2025!

Ma quanto ci piace, allo scoccare della mezzanotte, accogliere l’anno nuovo in maniera festosa ed estrosa? Tantissimo, ed è per questo motivo che abbiamo pensato che un’immagine di questo tipo potesse essere adatta per gli auguri di Buona Vigilia di Capodanno su WhatsApp. Non c’era modo migliore, del resto, per salutare il 2025 e congedare il 2024.

Tempo di countdown: Capodanno, ci siamo

Una clessidra che simboleggia il tempo che scorre, lento o veloce a seconda dei casi, ci è parso il simbolo perfetto del Capodanno. Perché la notte di San Silvestro è una notte di attese e di promesse, di speranze e di buoni propositi.

Conto alla rovescia su WhatsApp: il 2025 è qui

L’ultimo giorno dell’anno è così carico di significati che si faticherebbe, pur volendo, a riassumerli tutti o, peggio, a condensarli in un’immagine sola. Questa, così ci pare, parla da sola: perché non inviarla, allora, ai tuoi amici e parenti, corredata ovviamente da qualche tuo pensiero personale?

Bivi in corso anche su WhatsApp

La mezzanotte compresa tra il 31 dicembre e l’1 gennaio rappresenta una sorta di bivio. Si può decidere di andare avanti, oppure si può scegliere, ma non conviene, di restare ancorati al passato e di lasciarsi inghiottire dalla nostalgia. Meglio non sbagliare strada…

Tempo di cenoni e di auguri su WhatsApp

L’ultimo cenone di una lunga serie di bagordi: è così che in tutto il mondo si saluta l’anno vecchio e si accoglie quello nuovo. Per questo ci è parso che l’immagine in questione, oltre ad essere beneaugurale, fosse perfetta per stupire i tuoi cari su WhatsApp.