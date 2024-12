No gratta e vinci no party: la fuga e l’incredibile scoperta

Gratta e vinci, clamorosa scoperta: amici per sempre.

Ogni momento è buono per radunare amici e parenti e trascorrere del tempo in loro compagnia. Farlo in occasione del Santo Natale, però, ha un sapore completamente diverso, ed è per questo che molte persone, nel mondo, amano organizzare delle feste in concomitanza con le tanto attese vacanze dicembrine.

Lo ha fatto anche un uomo che vive negli States, nello Stato del Maryland, e che oggi si gode la sua meritatissima pensione. Ha comprato l’occorrente per un party con i fiocchi e ha invitato a casa sua un bel po’ di persone, inclusa una coppia che conosceva da tantissimi anni. Non ha lasciato nulla al caso, al momento di organizzare la festa. Tutto era orchestrato, anzi, affinché fosse perfetta da ogni punto di vista, perché in fondo il suo desiderio era che ogni ospite si divertisse a più non posso.

E così è stato. Tra musica e buon cibo, la serata è filata liscia come l’olio. Fino a che il padrone di casa non ha tirato fuori dal cilindro un’altra sorpresa ancora per gli ospiti accorsi nella sua dimora. Aveva ben pensato di regalare a ciascuno di essi un Gratta e vinci, per cui anche la coppia di cui sopra li ha ricevuti nel bel mezzo del party natalizio organizzato dall’amico di lunga data.

Gratta e vinci, è qui la festa?

La prima a grattare il tagliando ricevuto è stata la moglie, dopodiché è toccato a suo marito raschiare via la patina argentata dal suo grattino. A quel punto, è accaduto qualcosa di sconvolgente.

Prima ancora di comunicarlo agli altri, l’ospite si è accorto che sotto quei simboli si nascondeva un bel premio in denaro: 10mila dollari che gli avrebbero, senz’altro, rallegrato il Natale. Non riusciva a capacitarsene, però, motivo per il quale ha improvvisamente lasciato il party per avere il tempo di riprendersi. Uscito di casa, ha ricontrollato il suo Snowflake Tripler e ha scoperto di aver sbagliato. Il premio c’era, aveva visto bene, ma non si era accorto che c’era un altro zero ancora, nella casella in cui era specificato il premio, e che aveva vinto, dunque, la bellezza di 100mila dollari.

“Non riuscivo proprio a credere a quello che stavo vedendo. Quando sono tornato alla festa, la festa è salita di livello”, ha rivelato ancora l’uomo, che per avere conferma dei suoi sospetti si era anche recato, nel frattempo, in tabaccheria, affinché qualcuno potesse controllare il codice a barre e verificare la sua vincita.