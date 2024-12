Gratta e vinci, conferma ufficiale: è scritto sull’app

Gratta e vinci, meglio saperlo: vale solo se è nero su bianco.

Tutti i giorni. Tutti. Non ne ha saltato uno da quando, qualche tempo fa, si è messo in testa di “sfidare” la dea bendata e di provare a vincere qualcosa attraverso il gioco d’azzardo. Un rituale quotidiano, dunque, che alla lunga, proprio come sperava lui, lo ha premiato nel più bello e sconvolgente dei modi.

La storia che ci apprestiamo a raccontarvi arriva dallo Stato del Michigan, più precisamente dalla contea di Wayne. Proprio qui, a ridosso del Santo Natale, l’aspirante fortunello in questione ha acquistato un biglietto della lotteria istantanea. Si è fermato lungo la South Main Street, al civico 950, della cittadina di Plymouth, dove si trova un punto vendita Way Station. E, tra i tanti tagliandi ordinatamente disposti in bella vista, uno in particolare ha attirato la sua attenzione.

Il ticket che ha attirato la sua attenzione apparteneva alla serie Wild Cherry. Non si era recato lì con le idee chiare, ma è stato come se quel biglietto, in un certo senso, lo avesse “chiamato”. Il 50enne del Michigan non ha potuto fare altro, dunque, che assecondare il suo istinto e comprare, tra i tanti in vendita, proprio uno di quelli. E mai scelta, col senno di poi, sarebbe potuta essere più azzeccata di questa.

Gratta e vinci, prima di gioire è sempre meglio farlo

Indovinate un po’, infatti, quale somma si nascondeva sotto la patina argentata del suo bel biglietto? Parliamo, udite udite, di 1 milione di dollari, una cifra sbalorditiva che, manco a dirlo, ha fatto di lui l’uomo più felice sulla faccia della terra.

“Mi piace giocare a tutti i diversi giochi della lotteria – questo ha detto ai funzionari del quartier generale della lotteria del Michigan – e ho un rituale quotidiano di fermarmi alla Way Station per acquistare un biglietto gratta e vinci. Ho grattato il biglietto Wild Cherry quando sono tornato a casa e quando ho visto che era un biglietto vincente da 1 milione di dollari, ho dovuto scansionarlo sull’app per assicurarmi di averlo letto correttamente. Una volta che l’app ha confermato il mio premio, ho svegliato mia moglie per darle la bella notizia!”

“Il futuro appare molto più luminoso grazie a questo premio – ha detto ancora l’uomo – Mi sento estremamente fortunato ad aver vinto!”. Una storia, la sua, che evidenzia ancora una volta l’importanza di scaricare sul proprio device l’app che serve, appunto, a verificare le vincite. La sola a poterci fornire in tempo reale la conferma ufficiale dell’avvenuta vincita.