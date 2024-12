Sinner choc, stavolta ha esagerato: tifosi senza parole

Sinner choc: stavolta il tennista azzurro ha esagerato e i tifosi sono senza parole. Ecco la prova di cosa vuole dire essere il numero uno

Un 2024 da numero uno al mondo, in campo, per quello che ha fatto vedere, nella classifica ATP, fuori dal campo per come è riuscito a gestire la situazione relativa alla positività al Clostebol. Ma non solo, ovviamente, perché Jannik Sinner, stavolta, ha davvero esagerato.

Durante le festività natalizie, infatti, sono stati resi noti i montepremi relativi all’anno che si sta chiudendo. E Jannik è il Paperone del circuito mondiale. Ovviamente. Somme da capogiro, enormi introiti che lo mettono al primo posto staccando in maniera importante tutti gli altri. In tutto questo come è ben evidente non sono stati aggiunti tutti gli accordi di sponsorizzazione che Sinner ha firmato o i contratti già in essere che per ovvi motivi sono stati ritoccati verso l’alto. Un conto è sponsorizzare un campione normale, che ha ampi margini di miglioramento e che è amato da tutti i tifosi, un conto è mettere il proprio marchio sul numero uno indiscusso al mondo.

Sinner choc: ecco quanto ha guadagnato

Quasi venti milioni di dollari di guadagni solamente con quelle che sono state le sue vittorie. Per essere precisi parliamo di 19.735.703 dollari. Una cifra da far girare la testa, che nessuno di noi comuni mortali, nella vita, immaginiamo o pensiamo di guadagnare. Come anticipato prima non sono stati inseriti gli sponsor e crediamo, viste alcune indiscrezioni che sono girare un po’ di tempo fa, che il guadagno totale è raddoppiato rispetto alla cifra ufficiale messa in evidenza.

“Oltre all’azzurro – si legge sul sito twnnisworlditalia.com – nel club dei guadagni ad otto cifre ci sono anche il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 Atp), che hanno accumulato rispettivamente 11.501.623 e 10.358.429 dollari. La classifica dei giocatori più ricchi del 2024 ricalca più o meno fedelmente il ranking di fine anno: uniche differenze lo scambio di posizione tra Rublev e Djokovic (favorevole al russo) e l’inserimento nella top ten di Tsitsipas al posto di Dimitrov”. Insomma, nemmeno sotto questo aspetto ce n’è per nessuno.