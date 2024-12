Manchester United-Newcastle, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Newcastle è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Neppure Ruben Amorim, arrivato in pompa magna a Manchester sull’onda dei successi ottenuti alla guida del suo vecchio club, lo Sporting CP, sembra aver trovato una soluzione per arrestare la crisi dello United. Il tecnico portoghese, in carica da novembre, finora ha provato a rimescolare qualche carta ma i Red Devils continuano a deludere e collezionare cattivi risultati. La vittoria nel derby con il Manchester City era stata solo un’illusione: nelle tre gare successive il Manchester United ha rimediato tre sconfitte, venendo eliminato pure dalla Coppa di Lega dal Tottenham.

Dopo il pesante k.o. interno con il Bournemouth, che ha passeggiato 3-0 ad Old Trafford, Bruno Fernandes e compagni si sono fatti sopraffare pure da una squadra in lotta per non retrocedere come il Wolverhampton, che nel Boxing Day ha avuto la meglio 2-0 al Molineux.

Amorim a fine gara ha spiegato senza mezzi termini che non si sente affatto immune da un possibile esonero se le cose continueranno a non andare per il verso giusto: improbabile che la proprietà prenda una decisione così drastica dopo così poco tempo ma la situazione è davvero critica, con lo United solamente quattordicesimo al giro di boa. Molto delicata, dunque, la sfida che chiude il 2024 della Premier League con il Newcastle. Di umore diametralmente opposto i Magpies di Eddie Howe, reduci da ben quattro vittorie di fila, compresa quella con il Brentford in League Cup. I bianconeri si sono rimessi in carreggiata dopo il periodo negativo vissuto a cavallo tra novembre e dicembre ed oggi sono quinti, a -5 dalla zona Champions League. Da urlo le ultime due prestazioni contro Ipswich Town e Aston Villa, in cui hanno realizzato 7 gol complessivi senza subirne nessuno.

Come vedere Manchester United-Newcastle in diretta tv e in streaming

Manchester United-Newcastle è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester United, che contro il Newcastle sarà privo pure del capitano Bruno Fernandes (squalificato), può contare su un record invidiabile nei match casalinghi con i Magpies: solo una sconfitta nelle ultime 39 sfide andate in scena ad Old Trafford. I Red Devils, nonostante il momentaccio, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche in quest’occasione in una gara da almeno un gol per parte ed almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Newcastle

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Dalot; Diallo, Hojlund, Garnacho.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2