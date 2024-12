Bologna-Verona, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bologna-Verona è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro il Torino, nell’ultimo turno di campionato, il Bologna ha portato a casa la terza vittoria in 4 giornate e sarebbe potuto essere en plein se i rossoblù, lo scorso 7 dicembre, non si fossero fatti riacciuffare in pieno recupero dalla Juventus, pareggiando 2-2 allo Stadium. La squadra di Vincenzo Italiano, in ogni caso, è in un gran momento di forma e non è neppure la lontana parente di quella che zoppicava ad inizio stagione. I punti, al giro di boa, sono 28 (con una gara in meno). Numeri identici, a questo punto del torneo, a quelli di un anno fa, quando sulla panchina del club felsineo sedeva Thiago Motta.

Il filotto di vittorie ha peraltro avvicinato il Bologna all’Europa: il sesto posto non è lontanissimo – la Fiorentina quinta ha solo tre punti in più – e continuando di questo passo si potrebbero aprire scenari intriganti, soprattutto se arriveranno i rinforzi giusti dal mercato. Italiano, ad ogni modo, sta curando maggiormente la fase difensiva: sono ben 5 i clean sheet degli emiliani nelle ultime sei partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Dati che non possono essere sottovalutati. Il Bologna, insomma, sembra avere tutte le carte in regola per allungare la striscia vincente: nell’ultima di un 2024 che i tifosi rossoblù non dimenticheranno in fretta arriva il Verona, tornato a perdere dopo aver interrotto una lunga serie negativa. Gli scaligeri una settimana fa hanno alzato bandiera bianca contro il Milan (0-1), trafitti da un gol di Reijnders. Non sono mancati, tuttavia, i segnali positivi: la squadra, come aveva dimostrato una settimana fa a Parma, è dalla parte del tecnico Zanetti, confermato nonostante il filotto di k.o. ed il quartultimo posto in classifica.

Bologna-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano ritrova Orsolini, ormai pienamente recuperato: solo panchina per Ndoye e Dominguez. Conferme per Ferguson e Odgaard, ma anche per Castro nonostante il rigore sbagliato con il Torino: scalpita, tuttavia, il centravanti olandese Dallinga, che una settimana fa si è sbloccato segnando il primo due due gol ai granata.

Zanetti dovrebbe confermare la difesa a tre, formata da Daniliuc, Coppola e Ghilardi. Improbabile che partano dal 1′ i convalescenti Dawidowicz e Sarr, mentre in attacco si rivedrà l’ex centravanti del Benfica Tengstedt. Sulla trequarti Kastanos è in ballottaggio con Serdar.

Come vedere Bologna-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Verona è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Verona non espugna il “Dall’Ara” dal lontano 2016 e negli ultimi tre precedenti con i felsinei è rimasto pure a secco di gol. Difficile che venga invertito il trend contro un Bologna in salute e molto solido a livello difensivo. Si può dare fiducia ai rossoblù, che dovrebbero spuntarla in una gara da meno di 3 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Suslov; Tengstedt.

In Bologna-Verona le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0