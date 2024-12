Como-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Como-Lecce è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il primo degli ultimi due posticipi di Serie A del 2024 mette in palio punti pesantissimi nella lotta salvezza. Se li contenderanno Como e Lecce, entrambe reduci da sconfitte contro squadre d’alta classifica. I lariani dopo tre risultati positivi (due pareggi negli scontri diretti con Monza e Venezia e vittoria, inaspettata, ai danni della Roma) sono tornati a mani vuote da San Siro. Un’Inter chirurgica (2-0) ha colpito prima con Carlos Augusto e poi con Thuram, regalando un dispiacere ai corregionali che non perdevano da fine novembre.

Il tecnico Cesc Fabregas è apparso in ogni caso soddisfatto della prestazione dei suoi: certo, è mancato il gol, ma il Como ha avuto il merito di restare in partita fino all’ultimo (il raddoppio di Thuram è arrivato in pieno recupero), tenendo testa ad una squadra fortissima nonché una delle principali pretendenti per lo scudetto. Non tutto è da buttare, dunque, ma per fare decisi passi avanti in classifica – al momento i lariani hanno un punto di vantaggio sulla terzultima – non bisognerà sbagliare gli scontri salvezza come quello con i salentini.

Il Lecce invece una settimana fa si è arreso alla Lazio, capitolando a 3 minuti dalla fine (1-2): per i giallorossi di Marco Giampaolo vale lo stesso discorso fatto per il Como, visto che contro i biancocelesti non hanno affatto demeritato. A maggior ragione se consideriamo che hanno giocato in 10 uomini da fine primo tempo per via dell’espulsione di Guilbert, il cui fallo di mano ha provocato il rigore successivamente trasformato da Castellanos. Seconda sconfitta per Giampaolo da quando ha preso il posto di Luca Gotti: a castigarlo è stata un’altra romana (ad inizio dicembre la Roma aveva avuto la meglio 4-1 all’Olimpico). I miglioramenti sotto la sua gestione, tuttavia, sono innegabili.

Como-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Fabregas non dovrebbe cambiare nulla rispetto al match di San Siro con l’Inter. Belotti unica punta, sostenuto da Nico Paz e dall’ex Strefezza. L’unico ballottaggio è in difesa, dove Dossena si contende una maglia da titolare con il rientrante Moreno.

Dall’altro lato, Giampaolo deve fare a meno, oltre che degli infortunati Gaspar e Banda, anche di Guilbert, che è stato espulso contro la Lazio. Nel tridente offensivo Pierotti è insidiato da Sansone, mentre il rientro di Gallo dirotterà Dorgu di nuovo a destra.

Come vedere Como-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Lecce, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Due squadre che appaiono in crescita, nonostante le rispettive sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Non è da escludere, dunque, che si possa assistere ad un match equilibrato e movimentato, in cui nessuna delle due si tirerà indietro, puntando all’intera posta in palio: prevediamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Como-Lecce

COMO (3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Kempf, Dossena; van der Brempt, Da Cunha, Sergi Roberto, Fadera; Nico Paz, Strefezza; Belotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1