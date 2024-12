I pronostici di lunedì 30 dicembre: Serie A e Premier League

I pronostici di lunedì 30 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Premier League, si chiude alle 21:00 con Manchester United-Newcastle.

Il primo degli ultimi due posticipi di Serie A del 2024 mette in palio punti pesantissimi nella lotta salvezza. Se li contenderanno Como e Lecce, entrambe reduci da sconfitte contro squadre d’alta classifica. Due squadre che appaiono in crescita, nonostante le rispettive sconfitte nell’ultimo turno di campionato. Non è da escludere, dunque, che si possa assistere ad un match equilibrato e movimentato, in cui nessuna delle due si tirerà indietro, puntando all’intera posta in palio: prevediamo almeno una rete per parte.

Nell’ultima partita di Serie A del 2024 si affrontano Bologna ed Hellas. Il Verona non espugna il “Dall’Ara” dal lontano 2016 e negli ultimi tre precedenti con i felsinei è rimasto pure a secco di gol. Difficile che venga invertito il trend contro un Bologna in salute e molto solido a livello difensivo.

I pronostici sulle altre partite

La partita più importante di Premier League mette invece di fronte Manchester United e Newcastle. La squadra di Amorim, che sarà priva pure del capitano Bruno Fernandes (squalificato), può contare su un record invidiabile nei match casalinghi con i Magpies: solo una sconfitta nelle ultime 39 sfide andate in scena ad Old Trafford. I Red Devils, nonostante il momentaccio, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche in quest’occasione in una gara da almeno un gol per parte ed almeno tre complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Como vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Como-Lecce, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 20:45)

(in Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 20:45) Bologna (in Bologna-Hellas Verona, Serie A, ore 20:45)

(in Bologna-Hellas Verona, Serie A, ore 20:45) Chelsea (in Ipswich-Chelsea, Premier League, ore 20:45)

(in Ipswich-Chelsea, Premier League, ore 20:45) Manchester United o pareggio (in Manchester United-Newcastle, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ipswich-Chelsea, Premier League , ore 20:45

, ore 20:45 Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Lecce , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Manchester United-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.09 GOLDBET ; 6.12 SNAI; 6.09 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Manchester United-Newcastle, Premier League, ore 21:00