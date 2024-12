Aston Villa-Brighton, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Aston Villa-Brighton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se l’Aston Villa di Emery, fuori casa, ha dimostrato di essere una squadra battibile da tutti – certo, contro il Newcastle, nell’ultimo turno, la sconfitta ci poteva stare – tra le mura amiche ha poche rivali. Una formazione che si trasforma e che adesso, contro il Brighton, nell’ultima gara del 2024, ha la possibilità di allungare proprio sui rivali di questa sera e prendere il Manchester City al quinto posto nella classifica della Premier League.

Non sarà semplicissimo, ma vedendo anche il momento degli ospiti – nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite e tre pareggi anche contro formazioni sulla carta meno forti – la vittoria non dovrebbe essere una chimera. Anzi. I padroni di casa, nonostante l’assenza di Duran in attacco, squalificato dopo l’espulsione contro i bianconeri di Howe, dovrebbero vincere. Magari anche soffrendo, in una partita tosta, difficile, nella quale tutti vorrebbero portare dei punti a casa per trascorrere un inizio dell’anno in serenità, ma di possibilità il Brighton nella notte di lunedì ne ha davvero poche.

Come vedere Aston Villa-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Brighton è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive a pure da almeno una rete per squadra. I tre punti, però, andranno ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brighton

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Kamara, Onana, Tielemans, Rogers; Watkins.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O’Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1