Estrazione aggiuntiva Lotto e SuperEnalotto: ora è UFFICIALE

Estrazione aggiuntiva Lotto e Superenalotto: adesso è anche UFFICIALE. Ecco il dispositivo del governo che mette la parola fine

Adesso è anche UFFICIALE: nonostante le polemiche che una parte della minoranza ha voluto fare sul provvedimento. Ricordiamo tutti il motivo per il quale, il governo, aveva deciso di mettere un’estrazione in più di Lotto e Superenalotto: c’era appena stata l’alluvione in Emilia Romagna e per cercare di reperire dei fondi da destinare a quella popolazione, era stata inserita nel calendario anche una giocata al venerdì.

Da quel momento in poi non è più uscita e, nell’ultima legge di bilancio, così come si legge su Agimeg.it, è stata confermata: “Con 112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Via libera definitivo al provvedimento, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e una astensione”.

Estrazione aggiuntiva Lotto e Superenalotto: tutto confermato

Nella stessa manovra ci sono delle misure in materia di giochi, è evidente, e “sono previste misure volte a razionalizzare le norme sul gioco pubblico a distanza e del Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica. Viene ridefinita, inoltre, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche”.

Senza entrare poi nel dettaglio con tecnicismi e leggi di bilancio che solamente chi ha studiato la materia può capire, in poche parole l’estrazione aggiuntiva, quella in programma il venerdì sera appunto, rimarrà calendarizzata e quindi ci sarà la possibilità di giocare un giorno in più. Quindi, per tutto il 2026 almeno, le estrazioni saranno il martedì, il giovedì, il venerdì e infine quella classica del sabato.