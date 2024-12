Ultim’ora in F1, Verstappen perde il titolo: annuncio sconcertante

Ultim’ora in Formula Uno: annuncio sconcertante di Max Verstappen che perde il titolo mondiale. Le parole del pilota della Red Bull

Max Verstappen ha vinto il suo quarto titolo mondiale di fila quest’anno e non ha nessuna voglia di abdicare. Certo, dopo un avvio di stagione clamoroso, nel corso della stagione il pilota olandese ha avuto diversi passaggi a vuoto, dando la possibilità non solo alla McLaren di prendersi il titolo costruttori, ma anche a Lando Norris di avvicinarsi in maniera sensibile. Ci è mancato davvero poco per perdere tutto e fortunatamente, così, non è stato.

L’anno prossimo, però, le cose potrebbero cambiare e anche in maniera sensibile. I cambi di casacca che ci sono stati, con un Hamilton in Ferrari voglioso di prendersi l’ottavo titolo mondiale della sua carriera, cosa mai successa a nessuno finora, mette a rischio il cammino di Max. E lui lo sa benissimo, tant’è che in un’intervista rilasciata al De Telegraaf non si è nascosto e ha avvertito la Red Bull su quello che potrebbe succedere l’anno prossimo. Diciamo che non sono parole al miele, e nemmeno parole che lasciano dormire sonni tranquilli a nessuno.

Ultim’ora in Formula Uno: Verstappen abdica

“Se continuiamo così, l’anno prossimo non sarò campione: è molto semplice – ha detto Verstappen – dobbiamo davvero fare dei passi avanti per essere competitivi nella prossima stagione. Lo sappiamo tutti. Confido che la squadra possa risolvere i problemi di equilibrio che abbiamo avuto quest’anno. Alcune cose che non siamo riusciti a sistemare quest’anno saranno cambiate per il prossimo. Sappiamo che dobbiamo migliorare sui cordoli, sui dossi e nelle curve lente. Questi sono generalmente i nostri punti deboli. Se saremo ancora battuti, sarà per la pura velocità”.

L’obiettivo di Max, un vero e proprio cannibale, uno che non si accontenta mai, è evidentemente quello che di vincere cinque titoli di fila ed eguagliare, in questa speciale classifica, Schumacher: sì, anche il pilota tedesco è riuscito nel corso della sua carriera in questa impresa, quindi Verstappen lo vorrebbe prendere nelle gerarchie e volare così in alto. Insomma, gli obiettivi ci sono, ma vedendo la Red Bull della seconda parte di stagione è davvero difficile riuscirci.