Tottenham-Wolverhampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Wolverhampton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono 23 i punti conquistati dal Tottenham al giro di boa della Premier League 2024-25. Bottino non di certo entusiasmante per una squadra che, dopo aver fatto vedere tante cose buone nella scorsa stagione sotto la guida del tecnico australiano Ange Postecoglou, era chiamata al salto di qualità.

Gli Spurs invece arrivano all’ultima giornata del girone d’andata da dodicesimi in classifica e con due pesanti sconfitte sul groppone (quattro negli ultimi 5 turni): la prima con il Liverpool, che una settimana fa a Londra ha fatto il bello e cattivo tempo (3-6), e la seconda con il Nottingham Forest, che giovedì scorso nel Boxing Day l’ha spuntata grazie alla rete di Elanga (1-0), appesantendo ulteriormente l’atmosfera nell’ambiente londinese. Il secondo miglior attacco della Premier League (39 gol, ha segnato più del Tottenham solamente il Liverpool capolista) non basta, dunque, per poter vedere il bicchiere mezzo pieno: lo scarso equilibrio tra i reparti – sono ben 26 le reti subite dagli Spurs – sta condannando Son e compagni, che se dovessero continuare così sarebbero destinati ad una stagione anonima e finirebbero fuori dalle coppe. I tre punti sono pertanto obbligatori nella sfida con il Wolverhampton, squadra in lotta per il mantenimento dela categoria.

I Wolves si sono ormai rassegnati ad un’annata di passione ma il nuovo allenatore, il portoghese Vitor Pereira, sembra aver toccato subito le corde giuste: due vittorie nelle ultime due partite per i nero-oro, capace di avere la meglio in maniera netta su Leicester (0-3) e Manchester United (2-0), senza subire neppure un gol. Sei punti che hanno permesso al Wolverhampton di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione.

Il pronostico

Il Wolverhampton sembra aver cambiato passo con l’arrivo del nuovo tecnico: i Wolves cercheranno prima di tutto di limitare l’attacco degli Spurs dopo esserci riusciti con il Manchester United nell’ultimo turno di campionato. Il Tottenham, alla luce delle tante assenze (soprattutto in difesa) rimane una squadra imprevedibile ma ci viene difficile immaginare un altro passo falso dei londinesi. Meglio guardare ai gol: nelle ultime tre partite andate in scena al Tottenham Hotspurs Stadium ne sono stati segnati ben 23 complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Wolverhampton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Pedro Porro, Gray, Dorrington, Udogie; Bergvall, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, S. Bueno, Toti Gomes; Semedo, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Gonçalo Guedes, Cunha; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2