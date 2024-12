Everton-Nottingham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Everton-Nottingham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato ci sono i Friedkin, nuovi proprietari dell’Everton ma anche della Roma da un po’ di anni; dall’altro c’è Lina Souloukou, amministratrice delegata del Nottingham da pochi giorni che fino a qualche mese fa occupava lo stesso ruolo dentro il club giallorosso. Un incrocio clamoroso in Premier League in salsa capitolina, e chi se lo sarebbe mai immaginato.

Due squadre comunque in forma, c’è da dirlo. L’Everton viene da tre X di fila e l’ultimo, in casa del City, con rigore parato anche da Pickford, è un segnale di come questa squadra sia in crescita e spera di regalare alla nuova proprietà la prima affermazione dopo due pari. Il Nottingham invece, clamorosamente quarto in classifica, viene da 4 vittorie di fila, l’ultima in casa contro il Tottenham, a dimostrazione del fatto che quando si programma bene allora tutto diventa più semplice. Ma è ovvio, nonostante tutto, che la squadra ospite non sia comunque stata costruita per chissà quale obiettivo se non una salvezza tranquilla. Quindi, prima o poi, una partita la dovranno perdere. E crediamo sia arrivato davvero il momento che questo succeda.

Sì, l’Everton è favorito: ha molta voglia di vincere, ha delle motivazioni – anche di classifica – sicuramente importanti, e vuole regalare ai Friedkin il primo sorriso in attesa poi del mercato di gennaio che potrebbe portare un po’ di volti nuovi. Questa è la situazione. Quindi, crediamo fermamente nell’uno finale.

Il pronostico

Entrambe le squadre in questo match dovrebbero trovare la via della rete. Ma alla fine a prendersi i tre punti saranno i padroni di casa dell’Everton.

Le probabili formazioni di Everton-Nottingham

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Mangala, Gueye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Silva; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1