Serie B, i pronostici del 29 dicembre ore 17:15

Serie B, il Palermo va a caccia di continuità sul campo del Cittadella mentre la deludente Salernitana fa visita al Catanzaro: pronostici.

Nel Boxing Day di Serie B un gol di Le Douaron a fine primo tempo ha permesso al Palermo di battere il Bari (1-0) e di risollevare la testa dopo tre sconfitte consecutive (Carrarese, Catanzaro e Sassuolo) che avevano fatto vacillare la panchina di Alessio Dionisi.

Il percorso della squadra siciliana nel girone d’andata resta, in ogni caso, deludente: alla luce degli importanti investimenti, sarebbe dovuta essere una delle grandi protagoniste di questo campionato ed invece al giro di boa si ritrova addirittura fuori dalla zona playoff (è nona).

Al Palermo manca continuità: riuscirà a trovarla sul campo di un Cittadella che sembra essere rinato nell’ultimo periodo? I granata intanto si sono rilanciati alla grande grazie al doppio successo contro Reggiana (3-1) e Sudtirol (1-2), due vittorie consecutive che hanno consentito agli uomini di Alessandro Dal Canto di allontanarsi momentaneamente dalla zona rossa. Trasferta ostica, dunque, per un Palermo convalescente ma non ancora guarito del tutto: probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione. È reduce dall’ennesimo pareggio invece il Catanzaro, giovedì scorso raggiunto all’ultimo respiro dal Cosenza nel derby di Calabria (1-1). Un pari che sa di sconfitta per i giallorossi, incapaci di battere i Lupi nonostante la superiorità numerica dal 20′ del primo tempo.

Lecito aspettarsi una reazione nella partita con la Salernitana, altra squadra in crisi. L’esonero di Martusciello non ha sortito gli effetti sperati ed i granata, oggi guidati da Colantuono, stanno continuando a sprofondare: a Frosinone è arrivata un’altra sconfitta, che ha fatto scivolare i campani al terzultimo posto. Leggera preferenza per i calabresi ma la Salernitana dovrebbe quantomeno tornare a segnare dopo due partite in cui è rimasta a digiuno di gol. Potrebbe rivelarsi, infine, più equilibrata del previsto Juve Stabia-Frosinone: le Vespe sono cadute dopo 3 vittorie di fila (sconfitta per 2-1 con la Reggiana nel Boxing Day) e non devono fare l’errore di sottovalutare i ciociari, in leggera ripresa dopo una prima parte di stagione catastrofica.

Serie B: possibili vincenti

Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Frosinone)

Palermo o pareggio (in Cittadella-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Salernitana

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Catanzaro-Salernitana

Cittadella-Palermo

La partita da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Frosinone

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Catanzaro-Salernitana è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Juve Stabia-Frosinone è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI