Serie B, i pronostici del 29 dicembre ore 15:00

Serie B, sconfitti nello scontro diretto con il Pisa gli uomini di Grosso cercheranno subito di ripartire nella sfida testa-coda con il Cosenza.

A pochi giorni da un Boxing Day che non ha lesinato gol, emozioni e risultati sorprendenti la Serie B è pronta a ripartire. Il 2024 va in archivio con la prima giornata di ritorno, poi il campionato cadetto si fermerà fino a metà gennaio (due settimane di sosta invernale). Nei match in programma domenica alle 15 spicca il testa-coda tra Sassuolo e Cosenza: i neroverdi giovedì scorso hanno incassato la prima sconfitta dopo tre mesi e mezzo di imbattibilità, vedendosi interrompere la lunghissima striscia vincente (sette le vittorie consecutive).

Il Pisa di Pippo Inzaghi secondo in classifica si è aggiudicato lo scontro diretto, riportandosi a -3 dagli emiliani, che continuano in ogni caso ad avere un margine importante sul terzo posto – lo Spezia ha 5 punti in meno – e ad essere i principali favoriti per la promozione diretta in massima serie. Il Sassuolo tenterà subito di rimettersi in marcia ed i tre punti dovrebbero arrivare senza grossi problemi contro un Cosenza reduce dall’impresa nel derby di Calabria con il Catanzaro.

I Lupi, in dieci uomini dal 20′ del primo tempo, sono riusciti a strappare un punto ai cugini (1-1) segnando il gol del pareggio a tempo praticamente scaduto grazie al rigore realizzato da Ciervo al termine di un match in cui è successo di tutto. Ennesima prova di grande sacrificio e personalità da parte della squadra di Massimiliano Alvini, alle prese con la “zavorra” della penalizzazione di 4 punti (il Cosenza condivide attualmente l’ultimo posto in graduatoria con il Sudtirol). Calabresi, insomma, più vivi che mai ma il cuore e la grinta potrebbero non bastare contro la qualità del Sassuolo, nettamente favorito.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana è arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Bari di Moreno Longo, scivolato all’11esimo posto. I i Galletti, una volta terminata l’imbattibilità, non stanno attraversando un momento positivo, nonostante i segnali incoraggianti non siano mancati nella sfida del “Barbera” contro il Palermo, vinta 1-0 dai rosanero.

Il problema principale dei pugliesi è un attacco che da tre giornate ha smesso di segnare: il digiuno di gol può proseguire contro uno Spezia che ha fatto registrare ben tre clean sheet negli ultimi quattro turni.

Il Modena giovedì non è andato al di là di un pareggio con il Brescia (3-3) ma è stato importante aver evitato di nuovo la sconfitta: settimo risultato utile per i Canarini, favoriti nel match casalingo con il Sudtirol, scottato dal k.o. interno con una diretta concorrente come il Cittadella.

Prevediamo infine equilibrio in Mantova-Reggiana e Carrarese-Cesena: i virgiliani in casa hanno perso solo una volta ma dovranno fare attenzione ai granata, capaci nel Boxing Day di imporsi sulla Juve Stabia; i toscani invece sembrano averne di più rispetto ai romagnoli (due sconfitte di fila) e l’hanno dimostrato uscendo imbattuti dalla sfida di Marassi con la Sampdoria (1-1).

Serie B: possibili vincenti

Spezia o pareggio (in Bari-Spezia)

Modena (in Modena-Sudtirol)

Sassuolo (in Sassuolo-Cosenza)

Mantova o pareggio (in Mantova-Reggiana)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sassuolo-Cosenza

Mantova-Reggiana

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Mantova-Reggiana

Le partite da meno di tre gol complessivi

Modena-Sudtirol

Carrarese-Cesena

Comparazione quote

La vittoria del Modena è quotata a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Mantova-Reggiana è quotato invece a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

