Crystal Palace-Southampton, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Crystal Palace-Southampton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura di Ivan Juric, dopo l’esonero dalla Roma, sulla panchina del Southampton, è iniziata male: sconfitta in casa e ultimo posto in classifica confermato. Certo, il croato ha la scusante di aver lavorato solamente due giorni con i suoi nuovi giocatori e quindi non è che abbia potuto mettere chissà quale mano. Ma adesso, già da domenica pomeriggio, servono i risultati. Anche se la salvezza, vista la classifica, rimane davvero utopia.

Sono nove i punti di distacco che dividono i Saints dalla linea di galleggiamento. Troppi, è evidente. E la sensazione è stata che con Juric – che ha firmato fino al 2026 – si sta iniziando anche a preparare il prossimo campionato, quello di Championship. I miracoli, infatti, non li fa nessuno, figuriamoci un tecnico sì bravo ma che oltre quel limite non è mai andato nella sua carriera.

Insomma, chiudendo il discorso, contro il Crystal Palace, che di punti al momento ne ha 17 e sa benissimo di non poter perdere un’opportunità come questa per chiudere l’anno, dovrebbe arrivare per il Southampton un’altra sconfitta. Per i padroni di casa è troppo ghiotta l’occasione per passare un inizio anno sereno con una graduatoria sicuramente assai più soddisfacente.

Come vedere Crystal Palace-Southampton in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Southampton è in programma domenica alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Riscattare la sconfitta interna contro il Fulham è il primario obiettivo della formazione di Enzo Maresca, che sfrutterà, pure, il giorno in più di riposo rispetto all’Ipswich per prendersi l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Southampton

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Richards; Munoz, Doucoure, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood-Gordon; Sugawara, Downes, Ugochukwu, Walker-Peters; Dibling, Fernandes, Onuachu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0