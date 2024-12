Fulham-Bournemouth, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Fulham-Bournemouth è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria in rimonta sul campo del Chelsea è un segnale da non sottovalutare per niente: il Fulham, dopo aver espugnato Anfield, è riuscito nell’impresa di battere anche la seconda in classifica – al boxing day era così – della Premier League. Una squadra che ha un carattere incredibile, è evidente, e che dimostra di non mollare proprio mai.

E adesso anche la classifica si fa assai interessante: i 28 punti conquistati fino al momento sono clamorosamente gli stessi di quelli del City di Guardiola: una sola lunghezza in meno del Bournemouth, altra squadra che sta facendo, evidentemente, delle cose importanti, e che è in Zona Europa. Gli ospiti – che hanno Thiago Pinto, ex Roma, come direttore sportivo – arrivano a questa partita forti di sei risultati utili di fila. Ma il discorso che abbiamo fatto prima sul Nottingham, squadra costruita evidentemente per una salvezza serena e non per vincerle tutte, lo possiamo ricopiare per il Bournemouth. Che prima o poi, senza fare drammi di nessun tipo, sa benissimo di dover perdere. E il Fulham, in forma, con una voglia pazzesca di sorpasso, è pronto a prendersi questa occasione.

La sfida Fulham-Bournemouth è in programma domenica alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Fulham è favorito e si prenderà la vittoria in questo match che permetterà, inoltre, ai padroni di casa, di piazzare il sorpasso in classifica. Per il Bournemouth, come spiegato prima, nessun dramma.

Le probabili formazioni di Fulham-Bournemouth

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Andersen, Bassey; Traore, Pereira, Lukic, Iwobi, Robinson; Jimenez

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Aarons, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Billing, Ouattara; Evanilson

POSSIBILE RISULTATO: 2-1