West Ham-Liverpool, Premier League: tv, formazioni, pronostico

West Ham-Liverpool è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 18:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sei punti di vantaggio sull’Arsenal secondo in classifica e una partita in meno. Il Liverpool di Arne Slot non conosce nessun tipo di ostacolo e nemmeno nel giorno del boxing day ha accusato il colpo. In rimonta, soffrendo anche un poco, ma contro il Leicester i Reds hanno sfruttato il passo falso del Chelsea per allungare. E non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

L’ex allenatore del Feyenoord, che ha raccolto un’eredità pesantissima come quella di Klopp, ha creato una macchina perfetta capace di non andare in difficoltà in nessuna occasione della partita. Anche contro il Fulham, in dieci uomini per buona parte del match, stava riuscendo a portare a casa un risultato positivo. Poi alla fine è arrivata una sconfitta, indolore anche visto che la classifica non è cambiata. Detto tutto questo, è evidente che contro il West Ham ci potrebbero essere delle problematiche, perché la formazione di Lopetegui attraversa un momento importante con quattro risultati utili di fila e con la vittoria sul campo del Southampton che ha permesso un importante rilancio in classifica. Ma nonostante tutto, adesso, il Liverpool è almeno una spanna superiore e non avrà chissà quali particolari difficoltà a centrare una vittoria.