Sampdoria-Pisa, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Sampdoria-Pisa è una partita della ventesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il colpo del boxing day l’ha decisamente fatto il Pisa di Pippo Inzaghi, capace di battere il Sassuolo e di riprendersi il secondo posto in classifica proprio alle spalle dei neroverdi. Una vittoria pesantissima per i toscani che oggettivamente sembravano un po’ in difficoltà e che invece hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra che può puntare alla promozione diretta.

Merito, senza dubbio, dell’allenatore: tarato proprio per le squadre di cadetteria che vogliono centrare questo obiettivo: Inzaghi infatti riesce quasi sempre a stare in alto nella B, cosa che invece in A proprio non gli riesce. Un dato oggettivo questo, sicuramente da sottolineare. Ha pareggiato, invece, la Sampdoria in casa contro la Carrarese. Dalla squadra di Semplici ci si aspettava di più, ma quella X è stata la dimostrazione di una formazione che ha ancora bisogno di lavorare e anche molto per riuscire ad essere squadra: nonostante abbia degli uomini importanti per la categoria, la Samp è dietro, a caccia di punti importanti e pesanti per risalire la classifica.

Crediamo però, visto il momento sia fisico che mentale, che il Pisa possa uscire indenne dalla sfida del Ferraris. Almeno un pari, la squadra ospite, lo dovrebbe strappare. Continuando in questo modo ad alimentare quelli che sono i sogni di gloria.

Come vedere Sampdoria-Pisa in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Pisa, in programma domenica alle 19:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 2.55 su Goldbet, Lottomatica e a 2.45 su Snai.

Il pronostico

Un gol per squadra sicuramente. Ma occhio come detto alla concreta possibilità di una vittoria esterna del Pisa che potrebbe sfruttare una Samp ancora in fase “di costruzione” per prendersi l’intero malloppo.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Pisa

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Veroli, Meulensteen, Riccio; Ioannou, Ricci, Vieira, Bellemo, Venuti; Tutino, Coda.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Angori, Marin, Piccinini, Touré; Tramoni, Moreo; Lind.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2