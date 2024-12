Ipswich-Chelsea, Premier League: streaming, formazioni, pronostico

Ipswich-Chelsea è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un boxing day amaro, e anche molto, per il Chelsea di Enzo Maresca. In vantaggio contro il Fulham, in casa, la formazione del tecnico italiano si è fatta rimontare nei minuti finali perdendo in maniera clamorosa. Uno scivolone davvero inaspettato contro una truppa che sì sta facendo bene, ma che non aveva dato chissà quali segnali durante il match di poterla riprendere.

E invece, un blackout negli ultimi 10′, ha fatto stravolgere la situazione. E il Chelsea non solo ha perso la partita ma ha perso pure il secondo posto passato nelle mani dell’Arsenal che, nel turno di venerdì scorso, ha battuto in casa proprio l’Ipswich. Sulla carta, contro una formazione penultima in classifica e che sta faticando parecchio, non ci dovrebbero essere chissà quali problemi per i Blues. Ma i risultato del turno del 26 dicembre, hanno messo in evidenza un fattore assai importante: niente è scritto, e tutto realmente può succedere.

Anche in questa partita? Diciamo che noi la pensiamo comunque in maniera diversa. Questa partita, appunto per il passo falso inaspettato della scorsa settimana, arriva proprio a puntino per la squadra londinese che potrebbe scendere in campo, anzi che scenderà in campo, con il dente avvelenato. E con la voglia, chiara, di prendersi l’intera posta in palio. Il Chelsea ci dovrebbe riuscire.