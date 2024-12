Richiesta shock Leclerc-Sinner: tifosi senza parole

Richiesta choc Leclerc-Sinner: ecco la rivelazione del tennista azzurro a Sky Sport parlando del pilota della Ferrari. Le parole colpiscono i tifosi

Sappiamo benissimo che gli sportivi, soprattutto quelli di un certo livello, si stimano e anche molto. E, sappiamo altrettanto bene, che è bellissimo che si confrontino. E Sky Sport, ha cercato di chiacchierare con i protagonisti più importanti del 2024.

Sinner, ad esempio, è stato uno dei protagonisti dell’approfondimento realizzato appunto dal canale tematico insieme all’amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali. Il contenuto è stato realizzato durante il weekend del Gp di Abu Dhabi, l’ultimo appuntamento del campionato che ha chiuso la stagione 2024 anche per le auto più veloci al mondo. Ed ecco le parole di Sinner che hanno messo in evidenza una clamorosa richiesta fatta da Jannik a Charles Leclerc, quando appunto i due si sono incontrati nei box.

Richiesta choc Leclerc-Sinner: la rivelazione

“Quando ci siamo visti, gli ho chiesto cosa provava quando mette giù la visiera. Lui mi ha detto che è un tipo tranquillo, vive lo sport nello stesso modo in cui lo vivo io. Cerchiamo semplicemente di fare il meglio” ha detto.

“La pressione in Formula 1 – ha continuato Jannik – ti può fare brutti scherzi. Nel mio caso, mal che vada perdo una partita. Quando guidi invece, se fai un errore è molto più grave” ha sottolineato. E non sbaglia a dire questo, ovvio. Se Sinner, al massimo, lascia in campo un punto o un match, qualora dovesse commettere un errore, se questo succede dentro il paddock la situazione diventa clamorosa: c’è il rischio di perdere la vita vista la velocità con la quale si affronta ogni curva. Serve il massimo della concentrazione in ogni momento, non ci si può distrarre un secondo perché il rischio è davvero altissimo. Questo lo sappiamo tutti ma è evidente lo sappia anche Sinner, che ha chiesto appunto qualcosa di diverso dagli altri al pilota della Ferrari. Dimostrando, ovviamente, che tra atleti ci si capisce. E come potrebbe essere altrimenti?