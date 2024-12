Leicester-Manchester City, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leicester-Manchester City è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultimi tredici gare. Fuori dalla zona Europa. Quella del Manchester City è una crisi che sembra non avere proprio una fine. Nessuna via d’uscita. Nemmeno contro l’Everton, in casa, nel giorno di Santo Stefano, la squadra di Guardiola è riuscita a fare bottino pieno. Fermata da Pickford che ha respinto il calcio di rigore calciato da Haaland nel secondo tempo. Anche questo un segnale del momento terribile dei Citizens che ormai definitivamente abbandonato la possibilità di rivincere la Premier. Il Liverpool, che non sbaglia un colpo, è troppo lontano.

Ok, qualche segnale di ripresa è comunque arrivato, c’è da darlo. E solo la giornata fenomenale del portiere della nazionale inglese non ha permesso di sorridere. E siccome il Leicester, formazione neo promossa, anche contro i Reds nel boxing day ha dimostrato di avere delle enormi problematiche in difesa, ci sembra (forse, l’abbiamo detto anche tante altre volte) sia arrivato il momento di un ritorno alla gioia per la squadra di Manchester. Un’affermazione in trasferta, sarebbe la terapia perfetta per chiudere un ciclo terribile e il 2024 con un mezzo sorriso. Un anno che ha regalato delle soddisfazioni enormi, un anno che comunque si potrebbe chiudere con una vittoria. Ormai non c’è altro da fare se non questo.

Come vedere Leicester-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Leicester-Manchester City è in programma domenica 29 dicembre alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata è quotata a 1.32 su Goldbet, Lottomatica e a 1.33 anche su Snai.

Il pronostico

Il momento è arrivato. Per chi inseguisse da tempo la vittoria del City ecco che domenica è la giornata adatta. Match da almeno tre reti complessive. E vittoria esterna assicurata.

Le probabili formazioni di Leicester-Manchester City

LEICESTER (4-2-3-1): Stolarczyk; Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Soumare; Ayew, El Khannous, Mavidivi; Daka.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Gvardiol, Ake; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3