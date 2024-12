Milan-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Roma è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ottavo il Milan, decima la Roma. Tutto ciò quando manca una giornata al giro di boa. Rossoneri e giallorossi non possono ritenersi soddisfatti di questo girone d’andata, estremamente deludente per entrambi. La situazione senza dubbio più critica è quella dei capitolini, che stanno provando a recuperare terreno con la “cura” di un tecnico esperto e navigato, nonché grande conoscitore della piazza, come Claudio Ranieri.

Una vera e propria inversione di tendenza non c’è stata ma l’andazzo non è quello di ottobre e novembre: la Roma ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime cinque partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, lanciando qualche segnale incoraggiante. Una settimana fa gli uomini di Ranieri hanno rifilato 5 gol al Parma (doppietta di Dybala), dimostrando che la sconfitta di sette giorni prima a Como era solamente un incidente di percorso. O meglio, un “effetto collaterale”. La classifica, tuttavia, non consente altre pause, soprattutto se l’obiettivo è rientrare al più presto in zona Europa (la Roma attualmente è a -9 dal settimo posto). È messo meglio il Diavolo – i rossoneri hanno 26 punti, con una gara da recuperare – ma la squadra di Paulo Fonseca – a proposito, il tecnico portoghese ritrova la Roma, allenata dal 2019 al 2021 – è uscita già da tempo dalla lotta scudetto e rischia di fallire anche l’obiettivo quarto posto. Il Milan non ha brillato neppure contro un avversario in difficoltà come il Verona (0-1): nell’ultima giornata di campionato l’ha spuntata di misura sugli scaligeri grazie ad un gol dell’olandese Reijnders, che si conferma ancora una volta l’uomo in più per Fonseca.

Milan-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Fonseca non potrà contare su Leao, che non tornerà prima della Supercoppa, ma ritrova Morata, guarito dalla tonsillite. L’attaccante spagnolo si posizionerà nuovamente alle spalle di Abraham (altro ex della gara) e tra Chukwueze e Jimenez, quest’ultimo spostato in avanti. Assenti Loftus-Cheek e Musah, si accomoderanno in panchina invece i convalescenti Pulisic e Bennacer.

L’unico indisponibile, per Ranieri, è Cristante: il problema alla caviglia persiste ed il centrocampista giallorosso non è partito per Milano. Ancora panchina per Pellegrini: dietro a Dobvyk agiranno Dybala ed El Shaarawy.

Come vedere Milan-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lo scorso anno Milan e Roma si affrontarono 4 volte: le due di campionato furono entrambe appannaggio dei rossoneri, poi i giallorossi si vendicarono estromettendo il Diavolo dall’Europa League. Il trend statistico ci dice che i gol non sono mai mancati in questa sfida da ottobre 2020 in poi e probabilmente anche stavolta si segnerà sia da una parte che dall’altra. La Roma non ha ancora vinto una partita lontano dall’Olimpico ma è in crescita e potrebbe tornare da San Siro con almeno un punto in tasca.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, Jimenez; Abraham.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1