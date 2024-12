Juventus-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Fiorentina è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È uno Juventus-Fiorentina che vale tanto quello che andrà in scena nell’ultima giornata di Serie A del 2024. E non solo per via della rivalità che accomuna i due club, avvertita principalmente nell’ambiente viola. Basta guardare l’attuale classifica per accorgersi dell’importanza della posta in palio: i bianconeri, battendo 2-1 il Monza nell’ultimo turno di campionato, hanno raggiunto al quinto posto proprio la squadra di Raffaele Palladino, sorpresa in casa dall’Udinese lunedì scorso (1-2). Entrambe, dunque, sono al momento appaiate a quota 31 punti (i viola hanno una gara in meno).

Sarà pure la partita degli ex, che non mancano né da una parte né dall’altra: Vlahovic e Nico Gonzalez sponda bianconera, Kean su quella gigliata. C’ha pensato l’esterno argentino, rientrato da poco dopo oltre un mese di stop, a regalare i tre punti a Thiago Motta nel match con i brianzoli: sicuramente uno dei migliori in una squadra che continua a non convincere appieno e che rispetto a qualche settimana fa è meno solida dietro (il Monza ha creato tantissime occasioni, sfiorando a più riprese il pareggio). La rete di Kean contro i friulani, invece, non è bastata alla Fiorentina per voltare pagina dopo la sconfitta di misura di Bologna: nel secondo tempo la Viola è calata di botto soffrendo la fisicità dell’Udinese ed ha subito due gol nel giro di pochi minuti. Secondo k.o. di fila per i gigliati, apparsi un po’ a corto di benzina dopo le 8 vittorie consecutive tra novembre e dicembre che gli hanno permesso di trascorrere gli ultimi due mesi in zona Champions League.

Juventus-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria bianconera si sta lentamente svuotando ma resta ancora molto affollata. Weah, ad esempio, non recupera e farà compagnia ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal. Probabilmente non ce la faranno neppure i due brasiliani Danilo e Douglas Luiz, mentre Koopmeiners sembra stare meglio e si accomoderà in panchina. Sulla trequarti agirà Nico Gonzalez, ai suoi lati Conceiçao e Yildiz.

Nella Fiorentina rientrà Dodò dopo la squalifica ma il ballottaggio è sulla trequarti tra Gudmundsson e Beltran pronti nuovamente a contendersi una maglia. In mediana giocheranno Adli e Cataldi.

Come vedere Juventus-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Juventus-Fiorentina è in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Senza un “motorino” come Bove la Fiorentina sembra aver perso equilibrio e lo dimostrano le tante occasioni concesse agli avversari nelle ultime uscite: la difesa della squadra di Palladino, insomma, non è più impenetrabile. Ottime notizie per la Juventus, che affronta i viola forse nel loro peggior momento da quando è iniziato il torneo: dovrebbe dunque continuare la striscia vincente dei bianconeri contro i viola – tre vittorie negli ultimi tre precedenti – in una gara in cui le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1