Lotto, UFFICIALE: cambia l’orario dell’estrazione. Occhio alle vostre giocate, se siete dei ritardatari potreste perdere una grossa opportunità

Ufficiale, cambia l’orario dell’estrazione del Lotto e di conseguenza, anche, quella del Superenalotto: come sappiamo la combinazione vincente viene data appunto da quei numeri estratti in alcune ruote.

Occhio, perché se di solito siete dei ritardatari, o siete persone che aspettate l’ultimo minuto per andare a giocare la vostra schedina, potreste rimanere delusi in maniera clamorosa. Potreste rischiare di non giocare i vostri cari numeri, soprattutto se sono sempre gli stessi, nell’ultimo giorno dell’anno. E se uscissero? Immaginate la delusione. Quindi è nostro compito – e noi siamo qui appunto per questo, signore e signori – rendevi partecipi della decisione, ripetiamo ufficiale, che è stata presa in vista, appunto, dell’estrazione del prossimo 31 dicembre, martedì, l’ultima possibilità del 2024 di cambiare in meglio la vostra vita.

Lotto, è UFFICIALE: anticipata l’estrazione del 31 dicembre

Così come si legge sul sito ufficiale del gioco del Lotto, con tutte le festività che ci sono nel mese di dicembre, viene cambiato non il calendario delle estrazioni, ma l’orario. Alcune estrazioni, ovviamente, sono slittate, perché capitavano nei giorni festivi, non è così il prossimo 31 dicembre, che è un martedì, e quindi i numeri verranno pescati ugualmente. Ma ad un orario diverso.

Se di solito, quindi, si procedeva alla diretta delle estrazioni – sì, si possono seguire sul canale Youtube del gioco del Lotto – alle 20, tra pochi giorni, anche per dare la possibilità a chi è impegnato di stare vicino alla propria famiglia, il tutto verrà anticipato alle 18:30. “Guardare le estrazioni del Gioco del Lotto durante le festività natalizie crea un momento di piacevole convivialità con tutta la famiglia e, laddove la giocata sia vincente, permette di condividere un momento di esultanza e di festa con le persone più care” si legge infine nel comunicato che ufficializza, come detto, il cambio dell’orario.