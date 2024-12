Championship: i pronostici sulle partite di domenica 29 dicembre

Championship, lo Sheffield United ha appena perso lo scontro diretto con il Burnley e cerca riscatto con il West Bromwich: pronostici.

La vittoria del Burnley in casa dello Sheffield United capolista, fino a giovedì scorso imbattuto davanti ai propri tifosi, è stato senza dubbio il risultato più eclatante del Boxing Day di Santo Stefano. Quella tra Blades e Clarets, che vantano le due miglior difese del campionato, si è rivelata come previsto una gara per larghi tratti bloccata: alla fine l’hanno decisa un paio di episodi (0-2), con il Burnley che ha saputo sfruttare meglio l’arma del contropiede rispetto ai biancorossi. Lo Sheffield United invece ha finito col pagare la troppa imprecisione nell’ultimo terzo di campo.

Per gli uomini di Chris Wilder si è trattato del primo k.o. dopo 2 mesi di imbattibilità ed in classifica sono stati raggiunti dal Leeds a quota 48 punti. L’occasione per riscattare subito la delusione per la sconfitta nello scontro diretto gliela offre la sfida con il West Bromwich, in programma sempre a Bramall Lane: i Baggies non stanno facendo malissimo – sono ottavi e la zona playoff è lì a due passi – ma ultimamente zoppicano in trasferta (due sconfitte di fila) e, come se non bastasse, hanno appena dovuto salutare l’ormai ex allenatore Carlos Corberan, arruolato dal Valencia in seguito all’esonero di Ruben Baraja. Sembrano esserci i presupposti, insomma, per un netto successo dello Sheffield United, desideroso di voltare immediatamente pagina. Il Burnley, ora a -1 dalla vetta, sarà invece impegnato in un’altra trasferta complicata contro il Middlesbrough. I Clarets però sono in gran forma – 3 successi consecutivi e nessuna sconfitta da inizio novembre – e dovrebbero strappare un risultato positivo anche in casa del Boro, reduce da due pirotecnici 3-3 con Plymouth e Sheffield Wednesday: previsto un elevato numero di gol (almeno uno per parte e più di 2 totali).

Le previsioni sulle altre partite

Non ha intenzione di rallentare la sua marcia neppure il Leeds, altra squadra che – dopo averla mancata nella passata stagione – punta alla promozione diretta. I Whites nelle ultime nove giornate hanno incassato a malapena una sconfitta, collezionando allo stesso tempo ben 6 vittorie, l’ultima ottenuta giovedì in casa del pericolante Stoke City (0-2). Non sarebbe una sorpresa se gli uomini di Daniel Farke uscissero con i tre punti in tasca anche dal Pride Park Stadium, contro un Derby County che in ogni caso non si arrenderà facilmente.

Restando nella parte alta della classifica, dovrebbe tornare a vincere il Blackburn, momentaneamente quinto. I Rovers non sono andati al di là di un pareggio (2-2) nello scontro diretto con il Sunderland ma l’Hull City in questo frangente non rappresenta una minaccia credibile (un solo successo da ottobre), men che meno in trasferta.

Lo stesso Sunderland, invece, ha buone possibilità di espugnare lo stadio dello Stoke City, sempre più in difficoltà (cinque sconfitte nelle ultime sei giornate). Ci aspettiamo infine gol in abbondanza in Oxford United- Plymouth, due squadre con pesanti limiti difensivi, ed in Watford-Cardiff (gli Hornets non hanno mai tenuto la porta inviolata negli ultimi quattro turni di campionato).

Championship: possibili vincenti

Sheffield United (in Sheffield United-West Bromwich, ore 13:30)

Blackburn o pareggio (in Blackburn-Hull City, ore 16:00)

Sunderland o pareggio (in Stoke City-Sunderland, ore 16:00)

Leeds (in Derby County-Leeds, ore 18:45)

Burnley o pareggio (in Middlesbrough-Burnley, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Oxford United-Plymouth, ore 16:00

Watford-Cardiff, ore 16:00

Bristol City-Portsmouth, ore 16:00

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Norwich-Queens Park Rangers, ore 13:30

Swansea-Luton Town, ore 16:00

Middlesbrough-Burnley, ore 21:00

Comparazione quote

La vittoria del Leeds è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Oxford United-Plymouth è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

