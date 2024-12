I pronostici di sabato 28 dicembre: Serie A, Primeira Liga

I pronostici di sabato 28 dicembre, ci sono quattro partite di Serie A, tre di Primeira Liga e altri campionati in giro per il mondo.

Al contrario di Liga, Ligue 1 e Bundesliga, la Serie A non si ferma in questo periodo tra Natale e Capodanno e scende regolarmente in campo per la diciottesima giornata. Si parte oggi con le prime quattro partite: Empoli-Genoa e Parma-Monza alle 15:00, Cagliari-Inter alle 18:00 e Lazio-Atalanta alle 20:45.

In Empoli-Genoa si sfidano la squadra con il peggior attacco interno del campionato e quella che fuori casa ha fatto più gol solo del Lecce. Difficile vedere un alto numero di gol, mentre più scoppiettante potrebbe essere l’altra sfida tra Parma e Monza. L’Inter sta attraversando un ottimo periodo di forma e non dovrebbe fermarsi al cospetto da Cagliari.

I pronostici sulle altre partite

Il big match dell’Olimpico sarà molto probabilmente equilibrato, con la Lazio che proverà a dare filo da torcere alla capolista. L’Atalanta dovrebbe comunque evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte come negli ultimi 2 precedenti (lo scorso anno 3-2 per la Lazio a Roma e 3-1 per l’Atalanta a Bergamo). Lo spettacolo difficilmente mancherà.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Lazio-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Empoli o pareggio (in Empoli-Genoa, Serie A, ore 15:00)

(in Empoli-Genoa, Serie A, ore 15:00) Inter (in Cagliari-Inter, Serie A, ore 18:00)

(in Cagliari-Inter, Serie A, ore 18:00) Porto (in Porto-Boavista, Primeira Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Cagliari-Inter , Serie A , ore 18:00

, , ore 18:00 Porto-Boavista, Primeira Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Parma-Monza , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Lazio-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (OVER 2.5 + GOL): 5.48 GOLDBET ; 5.39 SNAI; 5.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Lazio-Atalanta, ore 20:45