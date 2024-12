Sporting CP-Benfica, Liga Portugal: tv, formazioni, pronostico

Sporting CP-Benfica è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga Portugal e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Davanti a tutti, nel campionato portoghese, ci sono le tre solite squadre. Benfica, Sporting e Porto. Insomma, il campionato da quelle parti è sempre cosa loro e quest’anno se lo giocheranno davvero fino alla fine visto che sono racchiuse in pochissimi punti e ogni settimana potrebbe succedere qualcosa. Sì, molto appassionante, soprattutto per i tifosi delle tre formazioni interessate.

E domenica sera c’è un enorme big match: lo Sporting, dietro un solo punto rispetto ai rivali di sempre, ospita il Benfica sognando il sorpasso. Il miglior attacco del campionato, quello dei padroni di casa trascinati da un Giokeres che potrebbe anche essere alle ultime uscite con la maglia dei lusitani, contro la miglior difesa, quella degli ospiti, che nel corso di quindici partite hanno preso solamente otto gol. Due in meno degli avversari. E siccome, di solito, i campionati li vincono le squadre che subiscono di meno, appare favorito ma poco poco il Benfica. Certo, il campionato è lunghissima c’è proprio il profumo di sorpasso nel derby di domenica sera.

Nonostante lo Sporting non stia vivendo un momento bellissimo – pareggio nell’ultima uscita di campionato e passaggio del turno ai supplementari nella coppa nazionale – in queste partite i padroni di casa quasi si trasformano e dimostrano sempre di avere le carte in regola per il colpaccio. Due vittorie e un pareggio negli ultimi tre incroci all’Alvalade. Quindi sì, i favoriti sono i padroni di casa.

Il pronostico

Un gol per squadra e quindi tre reti complessive. Con la vittoria dello Sporting CP che regalerebbe il sorpasso sulla rivale di sempre. Sì, andrà proprio in questo modo.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Benfica

SPORTING CP (4-3-3): Israel; Debast, Diomande, Quaresma; Quenda, Simoes, Hujlmand, Araujo; Trincao, Gyokeres, Harder.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis; Di Maria, Kokçu, Akturkoglu; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1