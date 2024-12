Lazio-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Atalanta è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nell’ultima di campionato del 2024 i riflettori sono principalmente puntati sull’Olimpico, dove va in scena una sfida tra due bellissime realtà di questo torneo: Lazio e Atalanta. La Dea ormai non può più essere definita una sorpresa: ci sono anche gli uomini di Gian Piero Gasperini per lo scudetto e lo dimostra il fatto che al giro di boa siano da soli in vetta alla classifica (raggiunta quota 40 punti, due in più del Napoli di Antonio Conte e tre in più rispetto all’Inter campione in carica, che ha però una gara in meno).

Non ci sono più aggettivi per descrivere ciò che sta facendo l’Atalanta: domenica scorsa, grazie al gol decisivo di De Ketelaere, i bergamaschi hanno portato a casa l’ennesimo successo (3-2), addirittura l’undicesimo consecutivo (striscia vincente più lunga nella storia del club in massima serie). Una continuità spaventosa, che la Dea, nonostante abbia alzato l’asticella ormai da circa un decennio, non aveva mai avuto. La squadra di Gasperini sta volando pure in trasferta, essendo reduce da ben 5 vittorie di fila. Ora l’esame Lazio: i biancocelesti si sono immediatamente risollevati dopo la clamorosa debacle interna con l’Inter (0-6) di due settimane fa, tornando con i tre punti in tasca da una trasferta complicata come quella di Lecce (1-2): gara più ostica del previsto, risolta a tre minuti dalla fine da una rete di Marusic, approfittando anche della superiorità numerica (salentini in dieci da fine primo tempo). La squadra di Marco Baroni ha così staccato la Fiorentina: al quarto posto, in piena zona Champions League, adesso ci sono i capitolini.

Lazio-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Lazio si è fermato Vecino, che ne avrà per un bel po’ vista l’entità dell’infortunio ma Baroni può sorridere perché è di nuovo a disposizione Romagnoli. Ballottaggio sull’out destro difensivo tra Lazzari e Marusic, le cui quotazioni sono in rialzo dopo il gol decisivo a Lecce. Non sono al meglio Pedro e Noslin: i due potrebbero non andare neppure in panchina.

Tegola anche per Gasperini, che ha perso Retegui: l’attaccante italoargentino dovrà saltare pure la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Attacco “leggero”, dunque, per la Dea, che davanti schiererà De Ketelaere, Pasalic e Lookman. Dalla panchina sono pronti a subentrare Samardzic e Zaniolo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

L’Atalanta in questo momento non sembra avere grossi punti deboli, riuscendo a vincere anche partite tirate grazie alla rosa lunga ed alle giocate dei singoli. Immaginiamo che quella dell’Olimpico sarà un’altra gara molto equilibrata, in cui la Lazio darà certamente filo da torcere alla capolista: la Dea, in ogni caso, dovrebbe evitare la sconfitta in un match da almeno una rete per parte come negli ultimi 2 precedenti (lo scorso anno 3-2 per la Lazio a Roma e 3-1 per l’Atalanta a Bergamo). Lo spettacolo, insomma, difficilmente mancherà.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen; Dia, Zaccagni, Castellanos.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2